सापाड गावात घरात शिरले विषारी मण्यार

सापाड गावात विषारी मण्यार घरात शिरला
कल्याण, ता. १५ (बातमीदार) : कल्याणजवळील सापाड गावातील एका घरात चुलीशेजारी अत्यंत विषारी मण्यार जातीचा साप आढळला. सर्पमित्र दत्ता बोंबे यांनी त्वरित घटनास्थळी धाव घेऊन या सापाला पकडून त्याची सुटका केली. त्याला सुरक्षितपणे निसर्गात परत सोडले. मण्यार साप हा अत्यंत विषारी असल्यामुळे त्याला पाहताच घरातील लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. दरम्यान, सर्पमित्र वेळेवर पोहोचल्यामुळे साप आणि मनुष्य या दोघांचेही रक्षण झाले. साप ही निसर्गातील एक महत्त्वाची वन्यजीव प्रजाती असून ती शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरते, असा जुना समज आहे. त्यामुळे नागरिकांनी विषारी साप आढळल्यास किंवा साप दिसल्यास त्याला कोणताही त्रास न देता तातडीने सर्पमित्रांची मदत घ्यावी, असे आवाहन सर्पमित्र दत्ता बोंबे यांनी केले. या घटनेमुळे कल्याण-सापाड भागातील रहिवाशांना धोक्याची जाणीव झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकांनी सापांबाबत जागरूक राहावे, त्यांना त्रास देऊ नये आणि आवश्यक तेव्हा सर्पमित्रांच्या मदतीचा आधार घ्यावा, अशी सूचना करण्यात आली. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वी डोंबिवलीत मण्यार जातीच्या सापाने चावा घेतल्यामुळे दोघींचा बळी घेतला. ही घटना ताजी असल्याने या सापाच्या उपस्थितीमुळे अधिक भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
