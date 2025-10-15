उत्पादनाचे कण हवेत मिसळल्याने कामगारांना त्रास
तारापूर, ता. १५ (बातमीदार) : तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील एका कारखान्यात उत्पादन प्रक्रिया सुरू असताना उत्पादनाचे कण हवेत मिसळल्याने कामगारांना श्वसनाचा त्रास झाला. यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून घटनास्थळी हवेतील प्रदूषणाची गुणवत्ता तपासणी यंत्र ठेवण्यात आले आहे.
तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील एकह कारखान्यातील उत्पादन यंत्रामध्ये इन ऑरगॅनिक पिगमेंट सुकवताना कापडाची पिशवी फाटून ते उत्पादन हवेत उडाल्यामुळे लगतच्या कारखान्यातील कामगारांना शरीराला खाज सुटणे आणि श्वास घेण्यास त्रास सुरू झाला. या घटनेची माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलिसांना दिल्यानंतर घटनास्थळी आलेल्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. या वेळी संतप्त कामगारांनी प्रदूषणामुळे सातत्याने त्रास होत असल्याची तक्रार केली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून हवेतील गुणवत्ता परिक्षण करणारे यंत्र घटनास्थळी लावण्यात आले असून, अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर गळतीचे नेमके कारण समजू शकणार असल्याची माहिती क्षेत्र अधिकाऱ्यांनी दिली.
