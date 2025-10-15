विक्रमगड परिसरात पारंपरिक दिवाळीला सुरवात
विक्रमगड (बातमीदार) : आधुनिक काळामध्ये बदलत्या परिस्थितीनुसार अनेकविध बदल झाले आहेत, परंतु विक्रमगड परिसरातील खेड्या-पाड्यांत आजही पूर्वापार चालत आलेली परंपरा जोपासली जात असून त्यानुसार सण साजरे केले जात आहेत. विक्रमगड व ग्रामीण भागात सर्वच सण पारंपरिक पद्धतीनेच साजरा केला जातात. आठविदे म्हणजे मुख्य दिवाळीपासून सुमारे सहा दिवस अगोदरपासूनच दिवाळीची सुरुवात केली जाते. हा आठविंदे हे मंगळवारी (ता. १४) साजरे करण्यात आले. या दिवशी सायंकाळी महिला घरासमोरील अंगण झाडून साफ करून ते सारविले जाते. अंगणात सायंकाळच्या सुमारास लाकूड पेटवून तयार होणाऱ्या राखेपासून आठविंदे काढले जातात. आठविंदे म्हणजे थोडक्यात कनगे व मानवी आकृत्या. ग्रामीण भागात पूर्वीपासून चालत आलेली ही एक परंपरा जोपासून दारासमोर कनगे काढून त्याची पूजा करतात. याचा उद्देश म्हणजे घरात अन्नधान्यांची कधी कमरता पडू नये व धान्य कणग्याप्रमाणे भरभरून राहिले पाहिजे. अशा प्रकारे आठविंदे काढून त्यांची विधिवत पूजा करतात.
