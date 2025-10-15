गावपाड्यातील अथक परिश्रमांची थट्टा
आशासेविका दोन महिन्यांपासून मानधनापासून वंचित
अलिबाग, ता. १५ (वार्ताहर)ः शेवटच्या घटकापर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचवण्याबरोबरच आपत्कालीन परिस्थितीत रात्रंदिवस काम करणाऱ्या आशासेविकांना चार महिन्यांपासून केंद्र शासनाकडून, तर दोन महिन्यांपासून राज्य शासनाकडून मानधन मिळालेले नाही. आर्थिक संकटात सापडल्या आशासेविकांना आता शेकापने मदतीचा हात दिला असून, चार दिवसांत मानधन दिले नाही, तर तीव्र आंदोलन केले जाणार आहे.
अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे शासन शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यास अपयशी ठरत असल्याने शासनाने ग्रामीण भागात स्थानिक महिलांची मदत घेण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी आशासेविका पद नियुक्त करण्यात आले. रायगड जिल्ह्यामध्ये जवळपास दीड हजारहून अधिक आशासेविका आहेत. हजार नागरिकांसाठी एक आशासेविका कार्यरत आहे. आशासेविकांच्या मदतीने शासनाच्या योजना घराघरात पोहोचविणे, आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीचा हात देणे, माता, बाल मृत्यूचे प्रमाण टाळणे, बालक व मातेचे आरोग्य राखण्याबरोबरच जन्म, मृत्यूची नोंद ठेवणे, बालकांसह मातांचे लसीकरण, गावांतील प्रसूत महिलेला दवाखान्यात नेण्यापासून आरोग्य राखण्यासाठीची कामे केली जातात, परंतु जूनपासून मानधनच दिले गेले नसल्याने शेकापकडून न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत माघार घेणार नाही, अशी भूमिका पक्षाच्या प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी घेतली आहे.
