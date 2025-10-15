घाटकाेपरमध्ये भरदिवसा सराफा दुकानावर दराेडा
चाकूहल्ल्यात एक जण जखमी
मुंबई/घाटकोपर, ता. १५ (बातमीदार) : शिवडीपाठाेपाठ घाटकाेपरमधील ‘दर्शन ज्वेलर्स’ या सराफा दुकानावर बुधवारी भरदिवसा सशस्त्र दराेड्यामुळे खळबळ उडाली आहे. सकाळी तीन जणांनी टाकलेल्या दराेड्यात दुकानमालक दर्शन मेटकरी हे जखमी झाले आहेत. यानंतर दराेडेखाेरांनी तीन ताेळे साेन्याच्या दागिन्यांसह दुचाकीवरून पळ काढला. दराेडेखाेरांच्या शाेधासाठी सहा पथके तयार केल्याची माहिती घाटकाेपर पाेलिसांनी दिली.
गोळीबार रोड परिसरात अमृतनगर येथे दर्शन ज्वेलर्स हे सराफा दुकान आहे. मेटकरी यांनी सकाळी १० वाजता दुकान उघडले. त्यानंतर सकाळी १०.३०च्या सुमारास तिघांनी प्रवेश करून कर्मचाऱ्यांना चाकूचा धाक दाखवला. या वेळी दर्शन मेटकरी यांच्यावर एकाने चाकूने हल्ला केला. त्यांच्या गळ्याला दुखापत झाली आहे. हल्ल्यानंतर दराेडेखाेर तीन ताेळे सोने घेऊन पसार झाले. याप्रकरणी सहा तपास पथके तयार केल्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सतीश जाधव यांनी सांगितले. प्रथमदर्शनी हा चोरीचा प्रकार वाटत असला तरी वस्तुस्थिती आम्ही तपासत आहोत, अशी माहिती परिमंडळ ७चे उपायुक्त राकेश ओला यांनी दिली. जखमी दर्शन यांची प्रकृती स्थिर असून, घाटकोपर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणाचा समांतर तपास गुन्हे शाखेने सुरू केला असून, पोलिस परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रणाआधारे आरोपींचा माग काढत आहेत. मेटकरी यांच्या जबाबानुसार तीन ताेळे साेन्याचे दागिने पळवल्याचे समजते.
हवेत गाेळीबार
दर्शन मेटकरी यांनी चोरांचा प्रतिकार केला असता त्यांच्यावर एका दराेडेखाेराने चाकूने वार करून हाती आलेले दागिने घेऊन दोघे दुचाकीवरून पसार झाले. त्यांच्या अन्य एका साथीदाराने दुकानाबाहेर बंदुकीतून हवेत गोळीबार करून पळ काढला. यामुळे गजबजलेल्या अमृत नगर परिसरात घबराट पसरली हाेती.
