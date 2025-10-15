नायगाव बीडीडीवासीयांना दिवाळीतही हक्काचे घर नाही!
नायगाव बीडीडीवासीयांना
दिवाळीतही हक्काचे घर नाही!
एनओसीअभावी भोगवटा प्रमाणपत्र अडले
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : वरळी बीडीडीवासीयांनंतर नायगाव बीडीडीच्या तब्बल ८६४ रहिवाशांना दिवाळीच्या मुहूर्तावर पुनर्विकसित इमारतीत घर देण्याचे नियोजन म्हाडाने केले होते; मात्र इमारतीत उभारलेल्या अग्निशमन यंत्रणेत महापालिकेच्या अग्निशमन दलाने काही सुधारणा सुचवल्या आहेत. त्या पूर्ण करून भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी (ओसी) अर्ज करावा लागणार आहे. त्यास आठवडाभराचा वेळ लागणार असल्याने बीडीडीवासीयांना यंदाची दिवाळी हक्काच्या घरात साजरी करण्याचे स्वप्न भंगले आहे.
म्हाडाकडून वरळी, नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास केला जात आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात वरळी बीडीडीच्या सुमारे साडेपाचशे रहिवाशांना घराचा ताबा दिला आहे. नायगाव बीडीडीच्या ठिकाणी उभारलेल्या इमारतींमध्ये ८६४ रहिवाशांना दिवाळीत घरे देण्याचे नियोजन म्हाडाने केले होते. इमारतींची अंतर्गत कामे तातडीने पूर्ण करून अग्निशमन दलाच्या एनओेसीसाठी म्हाडाने अर्ज केला होता. दोन दिवसांपूर्वी अग्निशमन दलाच्या मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीत काही सुधारणा सूचवल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. दरम्यान, या सुधारणा केल्यानंतर म्हाडाच्या भोगवटा प्रमाणपत्र देणाऱ्या विभागाकडे ओसीसाठी अर्ज केला जाणार आहे. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेला आठवडाभराचा विलंब लागणार असल्याने रहिवाशांना दिवाळीपूर्वी घरे मिळण्याची शक्यता मावळली आहे.
