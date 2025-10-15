बोईसरमध्ये तीन महिन्यात बारा पीडितेवर अत्याचार कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर
तीन महिन्यांत १२ पीडितांवर अत्याचार
बोईसरमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर
निखिल मेस्त्री ः सकाळ वृत्तसेवा
पालघर, ता. १५ : बोईसर एमआयडीसी पोलिस ठाणे क्षेत्रात जून ते ऑक्टोबर या तीन महिन्यांत लैंगिक शोषणाच्या तब्बल १२ तक्रारींची नोंद झाली आहे. यामुळे बोईसरमध्ये गुन्हेगारी वाढल्याचे स्पष्ट होत असून, महिला आणि अल्पवयीन मुली सुरक्षित नसल्याची चिंता नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
चोरी, घरफोड्या, मारामाऱ्या, गृहक्लेश, औद्योगिक तक्रारी, खून, आपसातील भांडणे, प्रकरणांचा, आरोपीचा तपास, बंदोबस्त, व्हीआयपी - सरकारी दौरे बंदोबस्त, पारपत्र तपासणी, न्यायालयीन केसेस अशा असंख्य प्रकरणात पोलिस अधिकारी गुरफटल्याने पोलिस ठाणे हद्दीतील कायदा आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर पोलिसांचे दुर्लक्ष झाल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
गुन्ह्याचा तपास सुरू
गुन्ह्यातील सगळे १२ आरोपी अटक असून ११ आरोपी विरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. एक गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे, असे नुकतेच बदली झालेले बोईसरचे पोलिस अधिकारी शिरीष पवार यांनी म्हटले आहे.
गुन्हेगारीचा वाढता आलेख (१ जून ते ३० सप्टेंबरपर्यंत)
- बलात्कारासह बाल लैंगिक अत्याचाराचे तीन गुन्हे
- विनयभंगाचे नऊ ते १० प्रकार; अल्पवयीन मुलींवरील विनयभंगाचे दोन गुन्हे
- दरमहा सरासरी बाल लैंगिक अत्याचाराची घटना
- १२ आरोपींना अटक; ११ जणांविरोधात दोषारोपपत्र दाखल
अपुऱ्या पोलिस बळाचा प्रश्न
बोईसर पोलिस ठाणे क्षेत्रात औद्योगिक क्षेत्रासह रहिवासी संकुलांची संख्या वाढत आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलिसांची संख्या अपुरी पडत आहे. गेल्या काही वर्षांत भंगार माफिया, ड्रग्जतस्कर, वेश्याव्यवसाय, गुटखामाफियांनी डोकेवर काढले आहे. बोईसर पोलिस ठाण्यावरील भार कमी करण्यासाठी बेटेगाव पोलिस ठाण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठ पातळीवर पाठविण्यात आला आहे; मात्र तो अजूनही मंजूर झालेला नाही.
बोईसरमध्ये घडलेल्या अत्याचाराच्या घटना गंभीर आहे. परिसरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आणि सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला आहे.
- विलास तरे, आमदार, बोईसर विधानसभा
महिलांवरील अत्याचाराचे वाढते प्रमाण, अल्पवयीन मुलींवर होणारे लैंगिक अत्याचाराच्या दररोज पाच-सहा तक्रारी येतात. काही पोलिस ठाण्यापर्यंत येऊनही पोहोचत नाही. गुन्हेगारावर कोणत्याही प्रकारची ठोस कठोर कारवाई केली जात नाही. कायदा व सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत.
- भावना विचारे, माजी जि. प. सदस्या, शिगाव
