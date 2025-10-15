बोनस जाहीर न झाल्याने वीज कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी
बोनस जाहीर न झाल्याने वीज कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये सुमारे ८४ हजार अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत आहेत. चार दिवसांवर दिवाळी आलेली असतानाही व्यवस्थापनाने अद्याप दिवाळी बोनस जाहीर केलेला नाही आणि कर्मचारी संघटनांसोबत चर्चाही केलेली नाही. त्यामुळे व्यवस्थापन दिवाळी झाल्यावर बोनस देणार का, असा सवाल करीत कर्मचाऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी वीज कंपन्यांकडून समान बोनस जाहीर करून दिवाळीआधी दिला जातो. तसेच वेतनही आगाऊ दिले जाते. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशनसह इतर वीज कंपन्यांनीही बोनसबाबतचे पत्र एमएसईबी सूत्रधारी कंपनीला दिले आहे, मात्र व्यवस्थापनाने अद्याप बोनस जाहीर केला नसल्याने कर्मचारी दिवाळीची खरेदी कधी करणार, असा प्रश्न महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी केला आहे. कामगारांमध्ये बोनसबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
