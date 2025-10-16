मुख्य मेट्रो स्थानकांवर पोहोचणे होणार सुलभ
मुख्य मेट्रो स्थानकांवर पोहोचणे होणार सुलभ
एमएमआरसी, सिटीफ्लोकडून विशेष बससेवा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) आणि सिटीफ्लोने संयुक्तपणे मेट्रो मार्ग ३ (अॅक्वा लाइन)च्या प्रवाशांसाठी विशेष फीडर बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. या सेवेमुळे प्रवाशांना प्रमुख मेट्रो स्थानकावर पोहोचता येणर आहे.
या फीडर बससेवा सुरुवातीला बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), वरळी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या तीन प्रमुख मेट्रो स्थानकांवर उपलब्ध असतील.
गर्दीच्या वेळी या बस दर १० मिनिटांनी धावतील. सुरुवातीचे भाडे प्रति प्रवास २९ रुपये असून, मासिक पास ४९९ रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी तिकिट खरेदीची सुविधा सिटीफ्लो अॅप तसेच मेट्रोकनेक्ट ३ अॅपवर एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे एमएमआरसीने स्पष्ट केले आहे.
- मेट्रो आणि सिटीफ्लोने सुरू केलेली ही सेवा बीकेसीमध्ये एनएसई, जिओ गार्डन, वन बीकेसी आणि कौटुंबिक न्यायालय यांसारख्या प्रमुख ठिकाणांवरून जाईल.
- वरळीमध्ये सेवा सेंच्युरी मिल्स, वन इंडिया बुल्स सेंटर, कमला मिल्स आणि पेनिन्सुला कॉर्पोरेट पार्क यांना कव्हर करेल.
- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या बससेवेने जुना कस्टम हाउस, लायन्स गेट, एस.पी. मुखर्जी चौक, के.सी. कॉलेज आणि चर्चगेट मेट्रो स्थानकाशी जोडला जाईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.