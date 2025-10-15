ज्येष्ठ अभिनेत्री, नृत्यांगना मधुमती दीपक यांचे निधन
मुंबई, ता. १५ : बॉलीवूडमधील ज्येष्ठ अभिनेत्री आणि शास्त्रीय नृत्यांगना मधुमती यांचे वयाच्या ८७व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या पार्थिवावर आज ओशिवरा स्मशानभूमीत संध्याकाळी ५ वाजता अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
मधुमती या केवळ एक अभिनेत्री नव्हत्या, तर एक नामवंत नृत्यांगना होत्या. त्यांच्या नृत्यकौशल्याची तुलना अनेकदा सलीम खान यांच्या दुसऱ्या पत्नी हेलन यांच्याशी केली जात होती. त्यांनी भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी आणि कथकली या शास्त्रीय नृत्य प्रकारांचे शिक्षण घेतले होते. मधुमती यांनी ‘आँखे’, ‘टॉवर हाऊस’, ‘शिकारी’ आणि ‘मुझे जीने दो’ यासारख्या चित्रपटांमध्ये उल्लेखनीय भूमिका केल्या. त्यांच्या अभिनयाने आणि नृत्याने १९५०-६०च्या दशकात प्रेक्षकांची मने जिंकली. वैयक्तिक आयुष्यातही त्या चर्चेत राहिल्या. १९व्या वर्षी त्यांनी स्वतःपेक्षा वयाने मोठे आणि चार मुलांचे वडील असलेल्या नर्तक दीपक मनोहर यांच्याशी विवाह केला होता. त्यांच्या आईने विरोध केला तरी मधुमती यांनी दीपक यांच्याशी लग्न केले. चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकारांनी त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. अभिनेता विंदू दारा सिंग यांनी समाजमाध्यमावर लिहिले आहे, ‘मधुमती आमच्या शिक्षिका, मित्र आणि मार्गदर्शिका होत्या. त्यांनी अक्षय कुमार, तब्बू आणि अनेक कलाकारांना घडवले.’ अक्षय कुमारनेही मधुमती यांच्यासोबतचा एक जुना फोटो शेअर करीत श्रद्धांजली वाहिली.
