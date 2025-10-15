घराच्या आवारात घुसून बिबट्याची कुत्र्यावर झडप
मुरबाड, ता. १५ (बातमीदार) : मुरबाड-कल्याण मार्गावरील गोवेली गावात बुधवारी (ता. १५) पहाटे बिबट्याने घराच्या आवारात प्रवेश करून एका कुत्र्याला पकडल्याची घटना घडली. आरडाओरड केल्यामुळे कुत्र्याचा जीव वाचला.
गोवेली गावाशेजारी दशरथ चोरगे यांचा बंगला आहे. हा बंगला गावापासून थोडासा दूर असल्याने परिसर तुलनेने ओसाड आहे. बुधवारी पहाटे बिबट्याने या बंगल्याच्या आवारात घुसून तेथील कुत्र्यावर हल्ला केला. कुत्र्याचे भुंकणे आणि आरडाओरड ऐकून तेथे झोपलेला एक व्यक्ती जागा झाला. त्याने जोरात ओरड केल्याने बिबट्याने कुत्र्याला सोडून पळ काढला. काही दिवसांपासून या परिसरात बिबट्याचे दर्शन वारंवार होत असल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली आहे. चौरे, रोहन, वाहोली या गावांजवळ बिबट्याची हालचाल दिसल्याचे सांगितले जात आहे. वनविभागाने नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन करत परिसरात इशारा फलक लावले आहेत. मात्र, अद्याप पिंजरा न लावल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गावकऱ्यांनी तातडीने पिंजरे लावून बिबट्याला जेरबंद करण्याची मागणी वनविभागाकडे केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.