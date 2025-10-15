भिवंडी महापालिकेच्या अंतिम प्रभाग रचनेला मान्यता
भिवंडी, ता. १५ (वार्ताहर) : भिवंडी-निजामपूर महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी एकूण २३ प्रभागांची अंतिम प्रभाग रचना निश्चित करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने या रचनेला अधिकृत मान्यता दिली आहे. प्रारूप प्रभाग रचनेस १ सप्टेंबरला राज्य निवडणूक आयोगाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर ३ सप्टेंबरला नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या. या संदर्भात एकूण ८४ हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या होत्या.
ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्त केलेले प्राधिकृत अधिकारी मीरा-भाईंदर महापालिकेचे आयुक्त आणि प्रशासक राधाबिनोद शर्मा यांनी १९ सप्टेंबरला सुनावणी घेऊन सर्व हरकतदारांच्या मागण्या ऐकल्या. त्यानंतर संबंधित शिफारशींसह अंतिम प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी ठाणे आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरविकास विभाग यांच्या माध्यमातून राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आला.
राज्य निवडणूक आयोगाने ७ ऑक्टोबरला अंतिम प्रभाग रचना मंजूर केली. या मंजुरीनंतर १३ ऑक्टोबरपासून संबंधित अंतिम प्रभाग रचना महापालिका मुख्यालयाच्या पहिल्या मजल्यावरील निवडणूक विभागात; तसेच सर्व प्रभाग समिती कार्यालयांमध्ये नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी ही अंतिम प्रभाग रचना महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.bncmc.gov.in) उपलब्ध करून दिली आहे. या निर्णयामुळे पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीची प्राथमिक तयारी पूर्ण झाली आहे. आता निवडणूक प्रक्रियेला अधिक गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
