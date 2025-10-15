राज्यात ३ वर्षीय विधी अभ्यासक्रमाचे १०० टक्के प्रवेश
राज्यात तीनवर्षीय ‘विधी’चे प्रवेश पूर्ण
मुंबई, ता. १५ : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६साठी तीनवर्षीय विधी अभ्यासक्रमास चांगला प्रतिसाद लाभला आहे. राज्यात केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत १०० टक्के प्रवेश झाले असून, १९ हजार ८९५ जागांपैकी सर्व म्हणजेच १९ हजार ८९५ जागांवर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश विधी महाविद्यालयात झाले आहेत. ‘कॅप’अंतर्गत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले आहेत.
शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी विधी शाखेची प्रवेश प्रक्रिया तीन महिने सुरू होती. २१८ महाविद्यालयांत प्रवेशाच्या तीन फेऱ्या झाल्या असून, संस्थात्मक फेरीसह चार फेऱ्यांत हे प्रवेश झाले आहेत. या वर्षी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत प्रवेश १०० टक्के तर कॅप, ईडब्ल्यूएस व संस्थात्मक फेरी या तिन्ही जागा मिळून एकत्रित ९६ टक्केवारी आहे. या वर्षी विधी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाच्या आकडेवारीकडे पाहिले असता ईडब्ल्यूएस या प्रवर्गामध्ये ५१.२५ टक्के जागा रिक्त राहिल्या आहेत. एकूण १,६७८पैकी ८१८ जागा भरल्या असून, ८६० जागा रिक्त आहेत. विधी अभ्यासक्रमाच्या व्यवस्थापनाच्या जागेमध्ये मात्र ९९.९५ टक्के जागांवर प्रवेश झाले असून, एक जागा रिक्त आहे.
काही वर्षांपासून विधी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण लक्षणीय वाढत आहे. प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या ९६ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाले आहेत. या वर्षी प्रवेशाच्या चार फेऱ्या झाल्या आणि ही प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत पार पडली.
- दिलीप सरदेसाई, आयुक्त, राज्य सीईटी कक्ष
