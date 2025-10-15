विरोधकांची बॅलेट पेपरची हाक केवळ दिखावा : खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे
बॅलेट पेपरची मागणी दिखावा
विरोधकांच्या टीकेचे डॉ. श्रीकांत शिंदेंकडून खंडन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : विरोधक बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची जी हाक देत आहेत, तो केवळ दिखावा आहे, अशी टीका खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केली. लोकसभेत विजय मिळाल्यावर विरोधकांनी बॅलेट पेपरची मागणी केली नव्हती; मात्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल अनुकूल न आल्याने आता ईव्हीएमवर दोषारोप करून मतदारांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे राजकीय वातावरण निर्माण केले जात आहे, पण जनता आता सजग आहे, असे शिंदे म्हणाले.
ठाण्यातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात बुधवारी (ता. १५) झालेल्या दिशा समितीच्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ठाकरे बंधूंच्या मोर्चावर टीका करताना ते म्हणाले की, हे लोक लोकांसाठी नव्हे, तर परिवारासाठी एकत्र आले आहेत. बैठकीत प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी आणि जलजीवन मिशन या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. त्यांनी ठाणे महापालिकेला प्रधानमंत्री आवास योजनेचा तांत्रिक अभ्यास करून कार्यक्षमता वाढवण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच, शिक्षण आणि आरोग्य या जिल्हा विकासाच्या पायाभूत गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देशही दिले.
कळव्यातील क्लस्टरला अडथळा
कळवा परिसरातील क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्पाला काही लोक मुद्दाम ब्रेक लावत असून, राजकीय अजेंड्यासाठी नागरिकांची दिशाभूल करत आहेत, अशी टीका त्यांनी शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचे नाव न घेता केली. रमाबाई आंबेडकर नगरमधील १० हजारांहून अधिक नागरिकांना पुढील दोन वर्षांत घरे मिळतील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
