देवेंद्र फडणवीस निवडणूक आयोगाच्या वोट चोरीमधील पार्टनर?

‘वोटचोरी’त देवेंद्र फडणवीस निवडणूक आयोगाचे पार्टनर?
मनसे नेते अविनाश जाधव यांचा गंभीर आरोप!
बदलापूर, ता. १५ (बातमीदार) : महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी बोगस मतदार यादीसंदर्भात निवडणूक आयोगाची भेट घेतल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘विरोधक गोंधळले आहेत, कोणाकडे काय मागावे हे त्यांना कळत नाही,’ अशी टीका केली. फडणवीसांच्या या टीकेला मनसे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी प्रत्युत्तर दिले. जाधव यांनी निवडणूक आयोग आणि मुख्यमंत्र्यांचा काय संबंध? निवडणूक आयोग हे वेगळे आहे आणि स्वतंत्र आहे. निवडणूक आयोगाला बोलल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांना का लागतंय? की ते निवडणूक आयोगासोबत वोटचोरीमधील पार्टनर आहेत, दोनो चोर है और मिल बाट के खा रहे है, असा गंभीर आरोप जाधव यांनी फडणवीसांवर केला आहे.
बदलापुरात पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पदाधिकारी संवाद साधताना त्यांनी हे आरोप केले. तसेच, बदलापुरात बोगस मतदार आढळल्यास त्यांना पकडून ‘धोपटा’ असा आदेशही त्यांनी मनसैनिकांना दिला. फडणवीस आणि निवडणूक आयोगावर केलेला हा आरोप अत्यंत गंभीर असून, यामुळे राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
