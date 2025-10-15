घणसोलीत राहणारा आणखी एका दहावीतील विद्यार्थ्यांचे आत्महत्या
घणसोलीत दहावीच्या विद्यार्थिनीची आत्महत्या;
आठवड्याभरात दुसरी घटना
नवी मुंबई, ता. १५ (वार्ताहर) : घणसोलीतील तळवली भागात राहणाऱ्या दहावीच्या एका विद्यार्थिनीने आज राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. शमिका नागेश गावडे असे या मृत विद्यार्थिनीचे नाव आहे. क्लासेसमधील मैत्रिणीसोबत झालेल्या किरकोळ भांडणानंतर मैत्रिणीच्या आईने शमिकाला घरी बोलावून मारहाण केली होती. या अपमानामुळे मानसिक तणावाखाली आलेल्या शमिकाने घरी येऊन आत्महत्या केली.
क्लासेसमध्ये बुधवारी सायंकाळी मैत्रिणीसोबत झालेल्या वादानंतर, मैत्रिणीच्या आईने शमिकाला घरी बोलावून दरडावले व तिला मारहाण केली. हा अपमान सहन न झाल्याने शमिकाने घरी आल्यावर गळफास घेतला. रात्री पावणे आठ वाजण्याच्या सुमारास आई घरी आल्यावर हा प्रकार उघडकीस आला. तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. आत्महत्येपूर्वी शमिकाने दोन पानी चिठ्ठी लिहून घडलेला सर्व प्रकार कथन केला असून, आई-वडिलांची माफी मागितली आहे. रबाळे पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. दरम्यान, आठवड्याभरात घणसोली भागात दहावीत शिकणाऱ्या दोन विद्यार्थिनींनी आत्महत्या केल्याने नवी मुंबईत खळबळ उडाली आहे.
