हाताने बनवलेल्या आकर्षक दिवा स्टँड
पारंपरिक हस्तकलेला आधुनिकतेची जोड
पर्यावरणपूरक दीपस्तंभाला परदेशातही मागणी
डोंबिवली, ता. १६ (बातमीदार) ः दिवाळीच्या काळात प्रत्येक घरात आकर्षक सजावट, दिव्यांची रोषणाई आणि रंगांची उधळण सुरू आहे. या उत्सवात आपले घर अधिक सुंदर दिसावे, यासाठी नागरिक विविध शोभेच्या वस्तूंच्या शोधात असतात. याच गरजेला प्रतिसाद देत, पारंपरिकतेला आधुनिकतेची जोड देणारे हाताने तयार केलेले आकर्षक दिवा स्टँड (दीपस्तंभ) सध्या बाजारात लक्ष वेधून घेत आहेत.
ठाणे येथील भूमिका गोडबोले गेल्या आठ वर्षांपासून खणाच्या कापडापासून हे दीपस्तंभ तयार करून विक्री करत आहेत. हे दीपस्तंभ प्रामुख्याने कार्डबोर्ड आणि पारंपरिक खणाच्या कापडापासून बनवले जातात. हे पर्यावरणपूरक दीपस्तंभ पूर्णपणे हाताने बनवले जातात. यात वापरले जाणारे दिवे हे बॅटरीवर चालणारे असल्यामुळे ते सुरक्षित आहेत. सणावाराला वापरून झाल्यावर ते काढून ठेवता येतात किंवा शोभेसाठी रांगोळीमध्येही ठेवता येतात.
भूमिका गोडबोले यांच्या म्हणण्यानुसार, हे दीपस्तंभ तीन ते चार वर्षे सहज वापरता येतात. हे स्टँड लहान आणि मोठा अशा दोन प्रकारांमध्ये, तसेच वेगवेगळ्या रंगांमध्ये उपलब्ध आहेत. लहान दिव्याची किंमत चारशे आणि मोठा दिव्याची किंमत ५०० रुपये आहे.
कोविडमधून मिळाली नवी दिशा
विक्रेत्या भूमिका गोडबोले यांनी माहिती दिली की, ‘‘हा पारंपरिक जोड असलेला दीपस्तंभ आम्ही पूर्णपणे हाताने बनवतो आणि तो तीन ते चार वर्षे सहज टिकतो. कोविड काळात सुरू झालेल्या आमच्या या छोट्या व्यवसायाला ग्राहकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. यामुळे मिळालेल्या ऊर्जेमुळे आम्ही ठाणे, त्यानंतर महाराष्ट्र आणि संपूर्ण भारतभर घराघरांत पोहोचलो. आता आमचे दीपस्तंभ परदेशातही पोहोचले आहेत. लवकरच आम्ही आमची वेबसाईटही सुरू करत आहोत.’’
