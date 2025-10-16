मालमत्ताकरात विक्रमी वाढ
मालमत्ता करात विक्रमी वाढ
नवी मुंबई पालिकेकडून ४८३ कोटींचे संकलन
वाशी, ता. १६ (बातमीदार) ः नवी मुंबई महापालिकेचा उत्पन्नांचा महत्त्वाचा स्रोत असणाऱ्या मालमत्ता कर विभागाने यंदा हजार कोटीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पालिकेच्या तिजोरीत गुरुवार (ता. १६)पर्यंत ४८३.४७ कोटींचा कर संकलित झाला असून गतवर्षीच्या तुलनेत १९२.३१ कोटींची भर पडली आहे.
नवी मुंबई महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या आदेशान्वये अतिरिक्त आयुक्त डॉ. राहुल गेठे यांनी विविध अभिनव उपक्रम राबवले आहे. यंदा प्रथमच बचत गटांच्या महिलांद्वारे देयकांचे घरपोच वाटप, मोबाईलच्या साहाय्याने मालमत्ताधारकांच्या माहितीचे संकलन, अद्ययावतीकरण, मालमत्ता कर भरण्यासाठी डिजिटल पद्धतीचा स्वीकार, मालमत्ता कराबाबत शंका निरसन, व्हॉट्सॲप चॅटबॉट, मालमत्ता करावर १० टक्क्यांची सवलत अशा विविध प्रकारच्या अत्याधुनिक सेवांमुळे करदात्यांना कर भरणे सोईस्कर झाले आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर वसुलीमध्ये वाढ झालेली आहे.
-------------------------------
ऑनलाइनला पसंती
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील ६१ टक्के करदात्यांनी दोन कोटी ९४ लाखांचा ऑनलाइन तर ३९ टक्के करदात्यांनी ऑफलाइन रक्कम भरली आहे. त्यामधून १८८ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला आहे. ऑफलाइन करदात्यापेक्षा ऑनलाइन कर भरण्यावरच करदात्यांचा कल असल्याचे दिसून येत आहे. ---------------------------------
नवी मुंबईतील करदात्यांनी मालमत्ता कर वेळेत भरावा, यासाठी पालिकेकडून विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. करदात्यांचा ऑनलाइन पद्धतीकडे भर असल्याने वसुलीतही वाढ झाली आहे.
- डॉ. राहुल गेठे, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका
