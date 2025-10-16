डहाणू नगरपालिका एकहाती निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करू
वाणगाव, ता. १५ (बातमीदार) : आसनगाव, धाकटी डहाणू गणासाठी जिल्हा परिषदेचा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. विकासकामांना प्राधान्य देणे ही प्रथा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळापासून अविरतपणे चालत आली आहे, तोच वारसा अखंड सुरू ठेवणार आहे. डहाणू नगरपालिका एक हाती निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. पालघर जिल्ह्यात शिवसेनेचा भगवा झेंडा फडकत आहे, तो फडकतच ठेवू, असा विश्वासही मिलिंद पाटील यांनी शिंदे गटात प्रवेश करताना दाखविला आहे. शिंदे गटात प्रवेश केल्याने निवडणुकीची समीकरणेही बदलणार असल्याचे स्पष्ट मत पालघर शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालयामध्ये आयोजित सत्कार समारंभ कार्यक्रमात जिल्हा प्रमुख कुंदन संखे यांनी प्रतिपादन केले. शिवसेना पक्षात योग्य व्यक्तींनी प्रवेश केल्याने नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत शिवसेनेचा रथ विजयाच्या दिशेने आगेकूच करेल, असा विश्वास आमदार राजेंद्र गावित यांनी दाखविला. मिलिंद पाटिल, डहाणूचे उपनगराध्यक्ष राजू माच्छी, माजी नगरसेवक सईद शेख, भाजप डहाणूचे माजी शहर प्रमुख मिलिंद मावळे, शिक्षक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत खुताडे यांचा संखे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
