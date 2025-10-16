युती धर्म पाळावा, अन्यथा ॲक्शनला रिऍक्शन देणार
अंबरनाथ, ता. १६ (बातमीदार) : अंबरनाथमध्ये भाजपने युती धर्माचे पालन न केल्याचा आरोप करत, शिवसेनाही ॲक्शनला रिऍक्शन देईल, असा इशारा आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी युतीतील पक्षांमध्ये एकमेकांच्या कार्यकर्त्यांना प्रवेश न देण्याच्या स्पष्ट सूचना केल्या आहेत. तरीही अंबरनाथमध्ये भाजपकडून या सूचनांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसत आहे, असे आमदार किणीकर पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले.
भाजपकडून अंबरनाथ नगराध्यक्षपद आपल्याकडे ठेवण्याचे वक्तव्य करण्यात येत आहे. यामुळे युतीतील सहकार्याची भावना धोक्यात येत असल्याचे किणीकर यांनी सांगितले. अंबरनाथसह राज्यात तिन्ही पक्षांची (शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी) युती आहे आणि ती पुढेही राहील; मात्र परस्परांतील मर्यादा जपल्या पाहिजेत, असे ते म्हणाले. या वेळी पुरुषोत्तम उगले, प्रमोद चौबे उपस्थित होते. किणीकर यांनी स्पष्ट केले की, काँग्रेसमधून शिवसेनेत आलेले माजी नगरसेवक सुरेंद्र यादव यांना भाजपमध्ये प्रवेश देऊन भाजपने युती धर्माचे उल्लंघन केले आहे. शिवसेनेने आजपर्यंत युती धर्माचे पालन केले आहे. भाजपमधील काही पदाधिकारी शिवसेनेत येऊ इच्छित असतानाही आम्ही त्यांना प्रवेश दिला नाही. मात्र, जर अशीच परिस्थिती राहिली, तर शिवसेनाही ‘ॲक्शनला रिऍक्शन’ देईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
यादव यांच्या पक्षप्रवेशाने चर्चांना उधाण
सुरेंद्र यादव हे २०१५ मध्ये काँग्रेसतर्फे अंबरनाथच्या बुवापाडा विभागातून नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला होता. मात्र अलीकडेच, पालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर यादव यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. या घडामोडीमुळे अंबरनाथच्या राजकारणात नव्या चर्चांना आणि तणावाला उधाण आले आहे. आगामी पालिका निवडणुकीत युतीतील संबंधांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
