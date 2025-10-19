सेवानिवृत्त कर्मचारी व अधिकारी संघटनेच्या ठाणे जिल्हा अध्यक्षपदी चंद्रकांत गुंजेगावकर
कल्याण, ता. १९ (वार्ताहर) ः महाराष्ट्र राज्य सेवानिवृत्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकारी संघटनेच्या ठाणे जिल्हा सभेत नेतिवली शाळेचे माजी मुख्याध्यापक व ठाणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढीचे माजी सचिव चंद्रकांत गुंजेगावकर यांची ठाणे जिल्हा अध्यक्षपदी सर्वानुमते निवड करण्यात आली आहे. राज्य अध्यक्ष मधुकर जंगम यांनी ही निवड केली. या निवडीबद्दल गुंजेगावकर यांचे सर्वत्र अभिनंदन होत असून, शिक्षण क्षेत्रातील त्यांच्या कार्याचा गौरव होत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे. कार्यकारिणी निवडीच्या वेळी जिल्हा नेते मेघराज घरत, नवनियुक्त जिल्हा अध्यक्ष चंद्रकांत गुंजेगावकर, कार्याध्यक्ष शंकर भोईर, कोषाध्यक्ष लता पाटील, सरचिटणीस शुभदा कर्वे, जिल्हा संघटक अनिल भोईर, तसेच प्रभाकर पाटील, विजय परदेशी, विलास जाधव, अशोक मुक्ता, रजनी धोंगडे, मोनिका लवंगडे, रामदास पाटील, सुमित्रा जाधव, सविता घरत, हेमलता पितळे, गीता दळवी आणि सुनीता मोहिते उपस्थित होते. राज्य अध्यक्ष मधुकर जंगम यांनी गुंजेगावकर यांच्या निवडीबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले, तर जिल्हा नेते मेघराज घरत यांनी सर्व नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या.