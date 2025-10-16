बदलापूरकर आंदोलनाच्या पवित्र्यात
रोजच्या लोकल विलंबाने प्रवासी संतप्त
मोहिनी जाधव : सकाळ वृत्तसेवा
बदलापूर, ता. १६ संपूर्ण आठवडाभर लोकल उशिराने धावत असल्यामुळे बदलापूर ते मुंबई प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. रविवारपासून सुरू झालेला लोकल विलंबाचा हा त्रास गुरुवारी (ता. १६) पाचव्या दिवशीही कायम राहिल्याने बदलापूरच्या रेल्वे प्रवाशांनी आता थेट आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. रेल्वे प्रशासन लेखी आणि तोंडी तक्रारींची दखल घेत नसल्याने आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, असा इशारा प्रवाशांनी दिला आहे.
रविवारच्या मेगाब्लॉकमुळे लोकल उशिराने धावल्या. ब्लॉक संपल्यानंतरही बदलापूर ते कर्जत लोकल ठप्प होत्या, ज्यामुळे रात्री कर्जतकडे जाणाऱ्या प्रवाशांनी बदलापूर स्टेशन मास्तरला घेराव घातला होता. सोमवारपासून गुरुवारपर्यंत सलग चार दिवस लोकल अर्धा ते पाऊण तास उशिराने धावत आहेत. गुरुवारीही लोकल सुमारे २० ते ३० मिनिटे उशिराने धावत असल्याने प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला. सततच्या विलंबावर रेल्वे प्रशासन लक्ष देत नसल्याने बदलापूरकर आक्रमक झाले आहेत. रेल्वे प्रवासी संघटनांचे अध्यक्ष राजेश घनघाव यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
दिवाळीनंतर आंदोलन
रेल्वे प्रवाशांनी एकत्र येत निर्णय घेतला आहे की, आगामी दिवाळीच्या सुट्टीनंतरही लोकल वेळेवर धावल्या नाहीत, तर सर्व रेल्वे प्रवासी संघटना एकत्रित येऊन बदलापुरात उग्र आंदोलन छेडतील. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या रेल रोको आंदोलनानंतर अनेक आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाले होते आणि काहींना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या होत्या. त्यामुळे प्रवासी आतापर्यंत परिस्थिती सहन करत होते, मात्र बदलापूरकरांना गृहीत धरून रेल्वे प्रशासन लोकल फेऱ्या वाढवत नसेल आणि उपलब्ध फेऱ्या वेळेत चालवत नसेल, तर आता बदलापूरकर शांत बसणार नाहीत, असा सणसणीत इशारा रेल्वे प्रवाशांनी प्रशासनाला दिला आहे.
लोकल उशिरा येत असल्यामुळे गर्दीत जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे, त्यात अनेकांना नोकरीच्या ठिकाणी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. रेल्वे प्रशासनाने आमच्या मनस्तापाची दखल घ्यावी यासाठी, अखेरचा पर्याय म्हणून आंदोलन करण्याचा निर्णय आम्हाला घ्यावा लागेल.
- राजेश घनघाव, अध्यक्ष, कल्याण-कसारा-कर्जत रेल्वे प्रवासी संघटना
