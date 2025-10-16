ठाण्याच्या बाजारपेठेला मिनी मॉलचे स्वरूप
ठाण्याच्या बाजारपेठेला मिनी मॉलचे स्वरूप
रंगीबेरंगी आणि आकर्षक वस्तूंची ठाणेकरांना भुरळ
ठाणे, ता. १६ (बातमीदार) : दिवाळीसाठी लागणाऱ्या सर्व वस्तू स्वस्त व परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देणाऱ्या ठाण्याच्या बाजारपेठेला मिनी मॉलचे स्वरूप आले आहे. दिवाळीसाठी रंगबेरंगी कपडे, आकर्षक रोषणाईसाठी लायटिंग, घरांना सजवण्यासाठी दिवे, पणत्या, कंदील, तोरण, रांगोळी यासह बरेच काही एकाच ठिकाणी उपलब्ध होत असल्याने ठाणेकर मोठी गर्दी करीत आहेत. बाजारपेठेत उपलब्ध असलेल्या रंगीबेरंगी आणि आकर्षक वस्तूंची ठाणेकरांना भुरळ पडली आहे.
दिवाळी म्हटलं की रोषणाई, उत्साह, आनंद. या दिवाळीनिमित्त ठाण्यात नवनवीन आणि आकर्षक वस्तू उपलब्ध झाल्या आहेत. अनेक जण दिवाळीनिमित्त मॉलमध्ये जाऊन खरेदी करतात; मात्र अनेकांना मॉलमध्ये जाऊन खरेदी करणे खिशाला परवडत नसल्याने ठाण्याची बाजारपेठ म्हणजेच मिनी मॉलमधून खरेदी करतात. रस्त्यावर बसणाऱ्या फेरीवाल्यांपासून ते घाऊक व्यापाऱ्यांपर्यंत आणि स्वस्त दरात मिळणाऱ्या या वस्तू खरेदीसाठी ठाणेकरांची लगबग सुरू झाली आहे. यंदा महागाईमुळे काही वस्तूंच्या दरांमध्ये वाढ झाली असून, काही वस्तूंचे दर स्थिर आहेत. काही प्रमाणात महागाईच्या झळा बसत असल्या तरी ठाणेकरांचा उत्साह कमी झाला नसल्याची माहिती विक्रेत्या सारिका शिनगारे यांनी दिली.
यंदाच्या वर्षी बाजारपेठांमध्ये विविध आकार, रंग, कंदील, दिवे, पणत्या, लायटिंग, तोरण, रांगोळी व इतर साहित्य उपलब्ध झाले आहे. तसेच कपड्यांमध्येदेखील नवनवीन व्हरायटी पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे स्वस्त आणि मस्त मिळत असलेल्या या वस्तूंच्या खरेदीसाठी ठाणेकरांचा मोह आवरत नाही.
वाहतूक कोंडीची समस्या
ठाण्यातील सर्व रस्ते रुंद करण्यात आले आहेत; मात्र रस्त्यावरील फेरीवाल्यांमुळे जागा अडली असून वाहतूक कोंडी व मोठी गर्दी अशा अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. तसेच या वाहतूक कोंडी, कमी जागा, पार्किंग, फेरीवाले इत्यादी समस्यांमुळे नागरिकांसह व्यापारी मंडळी यांनादेखील नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. दरम्यान, या समस्यांवर त्वरित उपाय ठाणे पालिकेने केले पाहिजे. फेरीवाल्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, असे भाजपाचे संजय वाघुले यांनी सांगितले.
१. रांगोळी - २० (१ पॅकेट) ते ५० (३ पॅकेट)
२. पणत्या - १० ते २५०
३. रांगोळी स्टिकर - २० ते ५०
४. फ्लॉवर रांगोळी २० ते २००
५. रांगोळी साचे - ३० ते २००
८. रांगोळी डबी - २०
९. चाळण - २०
१०. भाताच्या लाह्या - ३०
११. कारेटे (चिरोटे) - २० ते ५०
१४. अभ्यंगस्नानाचे उटण - १५ ते ३०
