तुरळक पावसामुळे बच्चेकंपनीच्या आनंदात विरजण
किल्ला वाचवण्यासाठी पळापळ
ठाणे, ता. १६ (बातमीदार) : ऐन दिवाळीत बुधवारी (ता. १६) रात्रीच्या सुमारास ठाणे, कळवा, मुंब्रा आदी परिसरात तुरळक पावसाने हजेरी लावली होती. यामुळे दिवाळीसाठी बनवलेले किल्ल्यांच्या संरक्षणासाठी लहान मावळ्यांची धडपड दिसली. या लहान मावळ्यांनी घरातून प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, कोणते, ओढण्या आणि कपडे व आदी साहित्य गोळा करून संरक्षणाचा प्रयत्न केला. या पावसामुळे किल्ले बनवणाऱ्या बालमावळ्यांच्या आनंदात विरजण पडले.
दिवाळी म्हणलं की, किल्ला बनविणे आलेच. मुलांच्या परीक्षा संपल्याने किल्ला बनविण्यात चिमुकले मग्न झाल्याचे पहायला मिळत आहे. परंतु, बुधवारी अचानक झालेल्या पावसामुळे मुलांची चांगलीच तारांबळ उडाली. पावसाच्या हजेरीमुळे दिवाळीसाठी बनवलेले किल्ल्यांच्या संरक्षणासाठी लहानग्यांनी जीव पणाला लावला. या लहान मावळ्यांनी घरातून प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, कोणते, ओढण्या आणि कपडे आदी साहित्य गोळा करून किल्ला संरक्षणासाठी मोठी धडपड केली. जसे छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठी मावळे जीवाचे रान करून स्वराज्यासाठी लढायचे. तसेच हे लहान मावळे देखील आपला हाताने बनवलेला किल्ला वाचवण्यासाठी भर पावसात धडपड करत होते. या पावसामुळे किल्ले बनवणाऱ्या बालमावळ्यांच्या आनंदात विरजण पडले.
