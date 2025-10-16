मुरबाड ग्रामीण पोलीसांची कौतुकास्पद कामगिरी
२२ आदिवासी कुटुंबांना जालन्यातून सुटका
मुरबाड पोलिसांची कामगिरी; कर्नाटकात नेण्याचा प्रयत्न
मुरबाड, ता. १६ (वार्ताहर) : मुरबाड ग्रामीण पोलिसांनी अत्यंत तत्परता दाखवत तालुक्यातील २२ आदिवासी कुटुंबांना जालना परिसरातून सुखरूप सोडवून घरी आणले आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी ही कुटुंबे कामाच्या शोधात बाहेर पडली होती; मात्र त्यांची दिशाभूल करून त्यांना कर्नाटकात नेण्याचा प्रयत्न सुरू होता.
मुरबाड तालुक्यातील अनेक आदिवासी कातकरी कुटुंबे रोजगारासाठी पुणे जिल्ह्यातील आळेफाटा, जुन्नर आणि बनकर फाटा या भागांत जात असतात. गायकवाड नामक एका व्यक्तीने या कुटुंबांना आळेफाटा येथे कामासाठी नेण्याचे प्रलोभन दाखवले. प्रत्येक जोडीला ५०० रुपये मिळतील, अशा बोलीवर त्यांना तयार करण्यात आले. गावात काम नसल्याने आणि दिवाळी सणासाठी पैसे जमा होतील, या आशेने सर्व महिला-पुरुष तयार झाले. गायकवाड याने या सर्व कुटुंबांना एका टेम्पोतून रात्रीच्या वेळी शहापूर, नाशिक, जालनामार्गे बीड येथे नेले आणि पुढे त्यांना कर्नाटकात नेण्याचा त्याचा डाव होता. या घटनेची माहिती मुरबाड पोलिसांना मिळताच त्यांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखले आणि लगेच ठाणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षकांना माहिती दिली. मुरबाडचे नवनियुक्त वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दादासाहेब एडगे यांनी सूत्रे हाती घेत तत्काळ एक पथक तयार केले. या पथकामध्ये पोलिस उपनिरीक्षक आळमारकर, पोलिस हवालदार गावडे, पोलिस नाईक देवरे यांचा समावेश होता. या पथकाला तातडीने बीडकडे रवाना करण्यात आले.
पोलिसांनी अवघ्या २४ तासांच्या आत सर्व आदिवासी कुटुंबांना सुखरूप शोधून काढले आणि त्यांच्या घरी आणून सोडले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दादासाहेब एडगे आणि त्यांच्या टीमचे ठाणे जिल्ह्यासह सर्वत्र कौतुक आणि अभिनंदन होत आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक महेश बोलके हे करीत आहेत. या तपासात एका आरोपीला अटक करण्यात आली असून, पुढील तपास सुरू आहे.
