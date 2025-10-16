जळगावची फायरगन पनवेलमध्ये
जळगावची फायरगन पनवेलमध्ये
दिवाळीनिमित्त आकर्षण, खरेदीसाठी गर्दी
नवीन पनवेल, ता.१६(बातमीदार)ः शेतातील वन्यजीवांपासून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी जळगावमधील तरुणांनी प्लॅस्टिकच्या पाईपपासून बंदूक पाहण्यासाठी पनवेलच्या चौकाचौकात गर्दी होत आहे. दिवाळीनिमित्त फटाक्याचा आनंद देणारी ही बंदूक पनवेलकरांचे मुख्य आकर्षण ठरत आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील बारावीत शिकणारा ज्ञानेश्वर जाधव यांची निंबोला येथे शेती आहे. महागडे फटाके वापरूनही रानडुक्कर, प्राणी, पक्षी हजारो रुपयांच्या पिकांचे नुकसान करत होते. खरीप, रब्बी हंगामात उभे पीक नष्ट होत असल्याने भरपाई टाळण्यासाठी प्लॅस्टिकच्या पाण्याच्या पाईपपासून बंदूक तयार तयार केली आहे. या बंदुकीत कार्बाइडसोबत पाणी घातल्याने तयार होणाऱ्या हवा तयार होते. या पाण्याचा हवेशी संपर्क आल्यावर बॉम्ब फुटल्यासारखा आवाज होतो. त्यामुळे दिवाळीमध्ये महागडे फटाके फोडण्याऐवजी ही बंदूक विकत घेण्यासाठी गर्दी होत असल्याचे चित्र आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या बंदुकीपासू कोणालाही काही इजा होत नसल्याची माहिती ज्ञानेश्वर जाधव यांनी दिली.
२०० रुपयांना विक्री
दोन महिन्यांपूर्वी ही बंदूक विकसित करण्यात आली होती. शेतात तिची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार १०० हून अधिक तोफा तयार करण्यात आल्या आहेत. बाजारामध्ये २०० रुपयांना विक्री केल्याचे पवन जाधव यांनी सांगितले.
