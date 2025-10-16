अंध बांधवांना पांढऱ्या काठीचा आधार
अंध बांधवांना पांढऱ्या काठीचा आधार
डोंबिवलीत जनजागृतीसाठी रॅलीचे आयोजन
डोंबिवली, ता. १६ : रोटरी क्लब ऑफ डोंबिवली सिटी, जीवन आधार सामाजिक संस्था आणि एसआरएस सर्व्हिसेस या तीन संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवारी (ता. १६) ‘जागतिक पांढरी काठीदिन’ उत्साहात साजरा करण्यात आला. या दिनाचे औचित्य साधून शंभर अंध बांधवांना पांढऱ्या काठीचे वाटप करण्यात आले.
समाजात ‘पांढऱ्या काठी’बद्दल जागरूकता निर्माण व्हावी, यासाठी इनसाईट फाउंडेशनचे हेमंत पाटील आणि अध्यक्ष अरविंद नेरे यांच्या पुढाकाराने शहरात रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. ही रॅली प्र. के. अत्रे ग्रंथालयाकडून सुरू होऊन केडीएमसी उद्यान, गणेश मंदिर मार्गे सावरकर उद्यानापर्यंत काढण्यात आली. या रॅलीमध्ये रोटरी क्लब ऑफ डोंबिवली सिटीचे पुढील वर्षीचे अध्यक्ष प्रसाद खोत, जीवन आधार सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण, खजिनदार प्रकाश हिंगणे, एस. आर. एस. सर्व्हिसेसचे डायरेक्टर संदीप बारवकर, संतोष चपटे, आदींनी सहभाग घेऊन अंध बांधवांना मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जीवन आधार संस्थेचे उमेश चव्हाण यांनी उत्कृष्टपणे केले. या सोहळ्यात १०० हून अधिक अंध बांधव उपस्थित होते. संदेश सुर्वे, सुविद्य सुर्वे, सत्यवान कविटकर, माणिकराज लांडगे, नारायण महाजन, कृष्णा धरणे, सुनेत्रा पाटकर, राजश्री ठाकूर, मेघा सावंत, सोनाली दंडगे, एन. आर. प्रजापती, नितीन पिथाडिया, श्रीराम वळुंज, रमेश राव, महेश रेड्डी, रमेश प्रजापती यांनी कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी विशेष सहकार्य केले.
पुरस्कारांचे वितरण
काठी वाटपाचा मुख्य कार्यक्रम सावरकर उद्यानात पार पडला. याप्रसंगी व्हिजन इनसाईट फाउंडेशनच्या वतीने अलका पाटील यांच्या स्मरणार्थ डोराई फाउंडेशनच्या सुमित्रा प्रसाद, आशाकिरण संस्थेच्या कीर्ती कुलकर्णी, उल्लेखनीय कामगिरी केलेले अंध बांधव राजू वाघमारे आणि सुष्मा सोनावणे यांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. या वेळी व्यासपीठावर रोटरी क्लब ऑफ डोंबिवली सिटीचे प्रसाद खोत, जीवन आधारचे वाय. एम. शर्मा, विजय महालकर, तसेच एस. आर. एस. सर्व्हिसेसचे संदीप बारवकर आणि संतोष चपटे यांच्या हस्ते काठी वाटप करण्यात आले.
