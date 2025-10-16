कोपरखैरणे स्थानक परिसरातील गर्दुले हटवले
कोपरखैरणे स्थानक परिसरातील गर्दुल्ले हटवले
सिडको सुरक्षा विभागाची धडक कारवाई; प्रवाशांना दिलासा
नवी मुंबई, ता. १६ (वार्ताहर) : कोपरखैरणे रेल्वेस्थानकाच्या फोरकोर्ट परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून ठाण मांडून बसलेल्या भिकारी आणि गर्दुल्यांवर अखेर सिडको सुरक्षा विभागाने धडक कारवाई केली. शुक्रवारी झालेल्या या मोहिमेत सर्व भिकारी व गर्दुल्यांना हटविण्यात आले असून, परिसराची संपूर्ण स्वच्छता करण्यात आली. त्यामुळे प्रवाशांना पुन्हा एकदा स्वच्छ, सुरक्षित आणि मोकळा परिसर उपलब्ध झाला आहे.
स्थानकाच्या नोडल बाजूला असलेल्या फोरकोर्ट परिसरात अनेक आठवड्यांपासून भिकारी आणि गर्दुल्ल्यांनी बस्तान मांडले होते. या ठिकाणी उघड्यावर स्वयंपाक, झोपण्यासाठी अंथरुणे टाकणे, तसेच कचरा साचल्यामुळे दुर्गंधी पसरली होती. या अस्वच्छतेमुळे प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत होता, तसेच महिलावर्ग आणि वृद्ध प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. याबाबत सिडको सुरक्षा विभागाकडे अनेक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर सिडकोचे मुख्य दक्षता अधिकारी सुरेश मेंगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. सिडको सुरक्षा विभागाच्या पथकाने फोरकोर्ट परिसरातील सर्व भिकारी व गर्दुले हटवून त्या ठिकाणाची स्वच्छता केली. या वेळी कचरा, जुने कपडे, तंबू आणि फेकलेले सामान काढून टाकण्यात आले. या कारवाईनंतर आता स्थानक परिसरातून ये-जा करणे सुखकर झाले आहे. आधी दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेमुळे त्रास होत होता; पण आता दिलासा मिळाला, अशी प्रतिक्रिया प्रवाशांनी व्यक्त केली, तर सिडकोचे मुख्य दक्षता अधिकारी सुरेश मेंगडे म्हणाले, रेल्वेस्थानक परिसरात अस्वच्छता निर्माण करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर पावले उचलली जातील. पुढेही अशा ठिकाणांवर सतत देखरेख ठेवून आवश्यकतेनुसार तत्काळ कारवाई केली जाईल.
