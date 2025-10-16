एफडीए
एफडीएने केला औषधांचा साठा जप्त
मुंबई, ता. १६ ः अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) औषध परवाना नसताना विक्री करणाऱ्यांकडून दोन लाखांहून अधिक किमतीचा ॲलोपॅथी औषधांचा साठा मुंबईतील वांद्रे येथून जप्त केला.
एफडीएने बुधवारी (ता. ८) मे. बांद्रा केअर मेडिकल या दुकानावर धाड टाकली. या कारवाईत २,२२,५१० रुपये किमतीचा ॲलोपॅथी औषधांचा साठा जप्त केला. या दुकानास पूर्वी औषधविक्रीसाठी परवाने मंजूर करण्यात आले होते; मात्र नव्या ठिकाणी स्थलांतरानंतर दुकान मालकांनी परवाना घेण्याची आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली नव्हती. भागीदार जितू शर्मा आणि सचिन जाधव यांनी प्रशासनाला सांगितले, की नवीन ठिकाणासाठी औषधविक्रीचा परवाना अर्जही त्यांनी केलेला नाही. औषध निरीक्षकांनी तपासादरम्यान उपलब्ध औषधसाठ्यातून नमुने घेऊन चाचणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवले. उर्वरित साठा ‘औषध आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा, १९४०’च्या कलम १८(क) अंतर्गत परवाना नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे जप्त करण्यात आला. ही कारवाई औषध निरीक्षक हेमंत अडे आणि आर. एम. एडलावर यांनी आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्या आदेशानुसार पार पाडली. अन्न व औषध प्रशासनाने अशा परवाना नसलेल्या औषध विक्रेत्यांविरोधात पुढील काळात अधिक कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
