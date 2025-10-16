ग्रामीण भागात रस्ता कडेलाच अनधिकृत फटाके स्टॉल
वज्रेश्वरी, ता. १६ (बातमीदार) : दिवाळीच्या मुहूर्तावर फटाके विक्रेत्यांसाठी परवाना बंधनकारक असतानाही नागरिकांच्या सुरक्षेचा विचार न करता भिवंडी तालुक्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यावर व पादचारी मार्गावर अनधिकृत फटाके स्टॉल उभारले गेले आहेत. अतिक्रमण विभागाकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
भिवंडी तालुक्यातील ग्रामीण भागातील मुख्य रस्त्यांवर भिवंडी वाडा, अंबाडी पडघा, दाभाड, खंबाळा तसेच रहदारीच्या ठिकाणी कोणतीही सुरक्षात्मक उपाययोजना न करता आणि प्रशासनाकडून परवानगी न घेतल्यास अनधिकृत फटाके स्टॉल उभारण्यात आले आहेत. शहरातील इतर भागांतही रस्त्यावर फटाके विक्रीची दुकाने दिसत आहेत. फटाके विक्रीसाठी कुठलीही परवानगी घेतली जात नाही. काही ठिकाणी अतिक्रमण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या आशीर्वादाने ही दुकाने सुरू असल्याचेही समजते, ज्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेवर धोका निर्माण होत आहे.
वाहतूक व सुरक्षा धोकादायक
अंबाडी पूल, भिवंडी वाडा मार्ग, वज्रेश्वरी, गणेशपुरी, शेलार गाव, आंनगाव, दुगाड, अकलोली कुंड या भागांत दोन दिवसांपासून फटाके स्टॉल सुरू आहेत. त्यामुळे रस्त्यावर मोठी वाहतूक कोंडी होत आहे. अंबाडी रस्त्यावर पादचारी मार्गावर सलग अनेक दुकाने उभारून फटाक्यांची बाजारपेठ तयार झाली आहे
