रस्त्यांच्या दुरवस्थेवरून १४ ठेकेदारांना नोटीस
वसई, ता. १६ (बातमीदार) : शहरातील रस्ते नादुरुस्त, मोठमोठे खड्डे, धोकादायक प्रवास होत असल्याने नागरिकांमध्ये रोष आहे, मात्र खड्डे समस्या जैसे थे आहेत. रस्तादुरुस्ती केली नसल्याने महापालिका प्रशासनाने १४ कंत्राटदारांना नोटीस बजावली आहे. रस्त्याचे काम निकृष्ट झाले असून, लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.
वसई-विरार महापालिकेच्या क्षेत्रातील रस्ते नादुरुस्त झाले आहेत. खड्डे निर्माण झाल्याने संथ गतीने वाहतूक सुरू आहे. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेवर ताण येत आहे. दहीहंडी, गणेशोत्सव, तसेच नवरात्रोत्सवादरम्यान खड्डे बुजविण्यात आले नाहीत. त्यामुळे सणासुदीला प्रवास करताना करदात्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला. दिवाळीनिमित्ताने नागरिक खरेदीसाठी बाहेर पडत आहेत. त्यामुळे आतातरी खड्डे दुरुस्त करा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. खड्ड्यांच्या समस्येवरून बहुजन विकास आघाडी आणि काँग्रेसनेही आंदोलन केले. त्यामुळे महापालिका प्रशासन खडबडून जागी झाले आहे.
महापालिका क्षेत्रातील रस्त्याची दयनीय अवस्था निर्माण झाली आहे, परंतु प्रशासनाने योग्य वेळी लक्ष घातले नाही. आता खड्डे दुरुस्त करणार, यासाठी ठेकेदारांना समज देण्यात आली आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी रस्ते खड्डेमुक्त होणार की प्रवास खड्ड्यांतूनच होणार, हे लवकरच समोर येणार आहे.
कारवाईचे संकेत
निविदेतील व करारनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार चांगल्या दर्जाचे साहित्य वापरून काम वेळेत करणे बंधनकारक आहे. काम केले नाही, तर आपणाविरुद्ध कारवाई का करू नये, याबाबतचा लेखी खुलासा महापालिका मुख्यालयात सादर करावा, असेही महापालिकेने ठेकेदारांना स्पष्ट केले आहे.
पावसाळ्यात खड्डे बुजविण्यास अडचण निर्माण झाली होती. त्यानंतर पॅनेलवर असणाऱ्या कंत्राटदारांना रस्तेदुरुस्तीसंबंधी सांगण्यात आले आहे, तसेच नवीन निविदा प्रक्रिया करण्यात आली असून, त्याची मुदत १७ ऑक्टोबर आहे. वसई-विरार शहरातील रस्ते ३१ नोव्हेंबरपर्यंत दुरुस्त करण्यात येतील.
- संजय कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.