दिवाळीत पनवेलकर ‘आनंदाचा शिधा’पासून वंचित
दिवाळीत पनवेलकर ‘आनंदाचा शिधा’पासून वंचित
शासनाचा आदेशच नाही; तीन लाख लाभार्थ्यांची निराशा
नवीन पनवेल, ता. १६ (बातमीदार) ः राज्य शासनाच्या ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे पनवेल तालुक्यातील सुमारे तीन लाख रेशनकार्डधारकांना यंदाच्या दिवाळीत आनंदाचा शिधा मिळणार नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. अद्याप शासनाकडून कोणताही आदेश प्राप्त न झाल्याने पनवेल पुरवठा विभागही संभ्रमात आहे, अशी माहिती पुरवठा निरीक्षक अश्विनी धनवे यांनी दिली.
सणासुदीच्या काळात गरजू कुटुंबांच्या घरात गोडवा आणावा, या उद्देशाने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी ‘आनंदाचा शिधा’ योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत रेशनकार्डधारकांना केवळ १०० रुपयांत एक किलो साखर, एक किलो चणाडाळ, एक किलो रवा आणि एक लिटर पामतेल असा संच देण्यात येत होता. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून या योजनेच्या अंमलबजावणीत खंड पडला असून, यंदाच्या दिवाळीतही शासनाने कोणतीही घोषणा केलेली नाही. दरम्यान, नवरात्र उत्सव पार पडून दिवाळी अवघ्या दोन दिवसांवर आली असताना शासनाने अजूनही याबाबतचा निर्णय जाहीर न केल्याने गरीब लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. शासनाला आनंदाच्या शिध्याचा विसर पडला का, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. तहसील कार्यालयात लाभार्थ्यांकडून सातत्याने विचारणा होत असली तरी अधिकाऱ्यांकडेही कोणते उत्तर नसल्याचे समोर आले आहे. पनवेल तहसील कार्यालयात गेल्या आठवडाभरापासून नागरिकांनी यंदा शिधा मिळणार का, अशी विचारणा सुरू ठेवली आहे. मात्र पुरवठा विभागाकडून आजपर्यंत कोणतेही निर्देश शासनाकडून प्राप्त झाले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कोट
आनंदाचा शिधा योजनेबाबत आजपर्यंत शासनाकडून कोणताही आदेश आलेला नाही. त्यामुळे यंदा शिधा वाटप होणार नाही.
– अश्विनी धनवे, पुरवठा निरीक्षक, पनवेल विभाग
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.