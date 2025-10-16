अंबरनाथ पोलिसांची कारवाई
बनावट सोने प्रकरणातील आरोपीला अटक
पाच लाखांहून अधिक रकमेचा मुद्देमाल जप्त
अंबरनाथ, ता. १६ (वार्ताहर) : अंबरनाथ पोलिसांनी १० लाख रुपयांच्या नकली सोन्याच्या व्यवहारात फसवणूक करणाऱ्या मुख्य आरोपीला गुजरात राज्यातून अटक केली आहे. शंकर शामनानी यांच्या फिर्यादीनुसार, अंबरनाथ पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपी फरार झाला होता. अंबरनाथ पोलिसांनी तपासाची गती वाढवली. माहिती व तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे आरोपीचा शोध घेतला. आरोपी मानसिंग धर्मा कच्छी हा गुजरात राज्यातील सूर्योदयनगर भागात लपून बसल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी तातडीने त्या ठिकाणी सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले. या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी आरोपीकडून एकूण पाच लाख एक हजार ५०९ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
चार लाख रुपये रोख तसेच कॅनरा बँकेच्या खात्यातील ९३ हजार २२९ रुपये, सोन्यासारखी दिसणारी बनावट मणीमाळ आणि इतर साहित्य जप्त केले आहे. तपासादरम्यान आरोपी मानसिंग कच्छीचा मुलगा अजय धर्मा कच्छी याने फसवणुकीतून मिळालेल्या पैशांतून दोन लाख २० हजार रुपयांची मोटारसायकल खरेदी केल्याचे उघड झाले आहे. अजय कच्छी सध्या केटीएम बाईकसहित फरार असून, पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. अंबरनाथ पोलिसांच्या या दक्षतेमुळे नकली सोन्याच्या व्यवहाराचा पर्दाफाश झाला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
