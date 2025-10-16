बोगस मतदारांना धोपटून काढा
बदलापूर, ता. १६ (बातमीदार) : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोळ झाल्याचा दावा मनसे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी केला आहे. बदलापूर पालिका निवडणुकीत मतदानाच्या दिवशी जर बोगस मतदार आढळला, तर त्याला धोपटून काढा, असा थेट इशाराच त्यांनी मनसैनिकांना दिला. बदलापूर पूर्व कात्रप येथील कृष्ण दर्शन हॉल येथे बुधवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास झालेल्या मनसे पदाधिकाऱ्यांच्या खास बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीत शहरातील आगामी निवडणुकीसाठी व्यूहरचना, उमेदवार निवड आणि स्थानिक संघटनात्मक तयारीबाबत सविस्तर चर्चा झाली. जाधव म्हणाले, राज्यभरच नव्हे तर बदलापूरातही मतदार याद्यांमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे. अनेक बोगस मतदारांची नावे जाणीवपूर्वक समाविष्ट केली आहेत. यामुळे लोकशाहीची थट्टा होत असून, मनसे हे सहन करणार नाही. मनसैनिकांनी बोगस मतदार शोधून त्यांचा पर्दाफाश करावा आणि मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्राबाहेर आढळल्यास त्यांना धोपटून बाहेर काढावे. मतदार याद्यांमधील अनियमिततेबाबत निवडणूक आयोगाने लक्ष घालावे, अन्यथा मनसे न्यायालयात जाण्याचा विचार करेल, असेही त्यांनी सूचित केले. यावेळी त्यांनी आगामी बदलापूर पालिका निवडणुकीसंदर्भात पक्षाच्या तयारीबाबतही माहिती दिली. नगरसेवक व नगराध्यक्ष पदासाठी कोणते उमेदवार द्यायचे आणि महाविकास आघाडीत सहभागी व्हायचे की नाही, हा निर्णय पक्षप्रमुख राज ठाकरेच घेतील, असेही जाधव म्हणाले.
बदलापुरातील मतदार याद्यांतील गोंधळ आणि बोगस नावे काढून टाकण्यासाठी मनसेकडून राबवण्यात येणाऱ्या मोहिमेची झलक या बैठकीत पाहायला मिळाली. स्थानिक पातळीवर वाढत्या राजकीय चढाओढीत या वक्तव्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तापलेले वातावरण आणखी चिघळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
