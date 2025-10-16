दिवाळीत जिल्हा रुग्णालयाची आपत्कालीन व्यवस्था सज्ज
दिवाळीत जिल्हा रुग्णालयाची आपत्कालीन व्यवस्था सज्ज
ठाणे शहर, ता. १६ (बातमीदार) : दिवाळीच्या काळात भाजणे तसेच धूर आणि धुळीमुळे होणारे श्वसनाचे त्रास अशा आपत्कालीन वैद्यकीय घटनांसाठी ठाण्यातील विठ्ठल सायन्ना जिल्हा रुग्णालय पूर्णपणे सज्ज झाले आहे. रुग्णालय प्रशासनाने आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. रुग्णांना कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास त्वरित रुग्णालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार यांनी नागरिकांना दिवाळी उत्साहात काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. दिवाळीत असावधानतेमुळे जखमा, भाजणे, श्वसनाचे त्रास, अपचन आणि फटाक्यांमुळे होणारे अपघात वाढताना दिसतात. अशा घटना घडल्यास वेळीच वैद्यकीय उपचार घेणे आवश्यक आहे.
अपघात, भाजणे किंवा डोळ्यांना दुखापत होण्याच्या घटना टाळा. लहान मुले आणि वृद्धांमध्ये शोषणाचा त्रास आणि भाजण्याची शक्यता जास्त असते. तसेच गोड पदार्थांचे अति सेवन टाळावे, जेणेकरून पोटदुखी किंवा मधुमेहाचा त्रास वाढू नये. फटाके फोडताना सुरक्षित अंतर ठेवा. डोळ्यांत काही गेल्यास घरगुती उपाय न करता त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. धूर व प्रदूषणापासून लहान मुले आणि अस्थमा (दमा) रुग्णांना दूर ठेवा, संतुलित आहार घ्या आणि पुरेशी झोप घ्या असा सल्ला देण्यात आला आहे. डॉ. पवार यांनी प्रत्येक नागरिकाने सण साजरा करताना स्वतःची आणि इतरांचीही सुरक्षा लक्षात घेऊन प्रदूषणमुक्त, अपघातमुक्त आणि आरोग्यदायी दिवाळी साजरी करावी, असे आवाहन केले आहे.
