माजी महापौरांचे नाव दोन मतदारसंघात
भाईंदर, ता. १६ (बातमीदार) : मिरा भाईंदरच्या माजी महापौर डिंपल मेहता यांच्यासह माजी नगरसेवकांची नावे विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन मतदारसंघात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यामुळे मिरा-भाईंदरचे भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता हे मतचोरी करून निवडून आल्याचा आरोप काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुझफ्फर हुसेन यांनी केला आहे.
माजी महापौर डिंपल मेहता यांनी २०१७ मध्ये मिरा-भाईंदर महापालिकेची निवडणूक लढवताना दाखल केलेल्या शपथपत्रात त्यांचे नाव ओवळा-माजिवडा विधानसभा मतदारसंघाच्या (१४६) मतदार यादीत असल्याचे नमूद केले आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत त्यांचे नाव त्याच विधानसभा मतदारसंघात होते, मात्र त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांचे नाव मिरा-भाईंदर विधानसभा मतदारसंघातही (१४५) समाविष्ट करण्यात आले व त्यांनी त्या निवडणुकीत त्यांच्या मूळच्या ओवळा-माजिवडा मतदारसंघात मतदान न करता मिरा-भाईंदर विधानसभा मतदारसंघात मतदान केले. डिंपल मेहता या भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या वहिनी आहेत. यासंबंधीचे सर्व पुरावे, त्याचप्रमाणे मेहता मतदानाला जातानाची चित्रफित आपल्याजवळ उपलब्ध असल्याची माहिती हुसेन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
डिंपल मेहता यांच्यासोबतच त्यांचे पती व आमदार नरेंद्र मेहता यांचे बंधू विनोद मेहता, माजी नगरसेविका सुमन गुप्ता व त्यांचे पती संतोष गुप्ता, तसेच नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित सेव्हन इलेव्हन कंपनीचे संचालक संजय सुर्वे यांचीदेखील दोन्ही मतदारसंघात नावे असून, या सर्वांनी मेहता यांच्यासाठी मिरा-भाईंदर विधानसभा मतदारसंघातच मतदान केले. एवढेच नव्हे तर ओवळा -माजिवडा मतदारसंघातील भाजपच्या हजारो कार्यकर्त्यांची नावे याच पद्धतीने मिरा-भाईंदर विधानसभा मतदारसंघात विधानसभा निवडणुकीआधी समाविष्ट करण्यात आली. या सर्वांनी मिरा-भाईंदर विधानसभा मतदारसंघात मतदान करून शिवसेना शिंदे गटाचे प्रताप सरनाईक यांना धोका दिला आहे. त्यामुळे नरेंद्र मेहता हे मतचोरी करून निवडून आल्याचा गंभीर आरोप हुसेन यांनी केला आहे.
गुन्हा दाखल करावा!
लोकप्रतिनिधीला आपले नाव एका मतदारसंघात आहे, हे माहिती असतानाही त्याने आपले नाव दुसऱ्या मतदारसंघात समाविष्ट करणे, हा लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये गुन्हा आहे. त्यामुळे डिंपल मेहता यांच्यासह माजी नगरसेवकांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी पुराव्यांसह मागणी तहसीलदार, पोलिस, निवडणूक आयोग यांच्याकडे करण्यात येणार आहे, मात्र या मागणीचा विचार केला जाणार नाही, हे निश्चित असल्याने त्यानंतर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात येतील, अशी माहिती हुसेन यांनी दिली.
बालेकिल्ल्याबाबत काँग्रेसचे मौन!
मतदार याद्यांमध्ये गोंधळ असल्याचे खुद्द काँग्रेसचेच म्हणणे आहे. मिरा-भाईंदरमधील असे अनेक परिसर आहेत, ज्यातील मतदारांची नावे वेगळ्याच ठिकाणी नोंदविण्यात आली आहेत. काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या नयानगर परिसरातही असे अनेक मतदार आहेत. त्याबद्दल काँग्रेस मौन बाळगून आहे. केवळ आपल्याशी संबंधित लोकांचीच नावे शोधून काढली जात आहेत. माजी महापौर डिंपल मेहता यांचे नाव दोन मतदारसंघात असले तरी त्यांनी एकदाच मतदान केले आहे. त्यामुळे मतचोरी केली, हा आरोप तद्दन खोटा आहे, असा खुलासा आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केला आहे.
