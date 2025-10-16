सर्व महापालिकेतील मॅनहोल सुरक्षित आहेत का ?
मॅनहोल सुरक्षित आहेत का?
महापालिकांना उच्च न्यायालयाची विचारणा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ ः राज्यातील महापालिकांच्या हद्दीतील एकूण मॅनहोलची संख्या आणि किती मॅनहोल संरक्षक जाळ्यांनी सुरक्षित आहेत, त्याबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. डोंबिवलीत गेल्या महिन्यात १३ वर्षांच्या मुलाचा उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून झालेल्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हे आदेश दिले.
वरळी येथे डॉ. दीपक अमरापूरकर यांचाही २०१७मध्ये पावसाळ्यात उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाला होता. त्यानंतर वकील रुजू ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका करून उघड्या मॅनहोलचा मुद्दा उपस्थित केला होता. न्यायालयाने त्या वेळीही सर्व महापालिकांना उघड्या मॅनहोलमुळे होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी संरक्षक जाळ्यांनी ते संरक्षित करण्याचे आदेश दिले होते. मुंबई महापालिका प्रशासनाने या सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी करण्यात सक्रिय भूमिका घेतली असली तरी गेल्या सुनावणीपर्यंत सर्व मॅनहोलमध्ये संरक्षित जाळ्या बसवण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे न्यायालयाने मुंबई महापालिकेलाही सगळ्या मॅनहोलच्या स्थितीबद्दल माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. खड्ड्यांसंदर्भातील प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी वकील रुजू ठक्कर यांनी ही घटना न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्याची न्यायालयाने दखल घेताना हे आदेश दिले.
महापालिका स्तरावर समिती
खंडपीठाने कल्याण आणि डोंबिवली महापालिकेलाही याप्रकरणी नोटीस बजावली असून उघड्या मॅनहोलचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या ठक्कर यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. खड्ड्यांच्या तक्रारींसाठी न्यायालयाने महापालिका स्तरावर समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. ही समिती या घटनेसंदर्भातील अहवालही सादर करेल. त्यानंतर ही समिती घटनेसाठीच्या जबाबदारीचे मूल्यांकन करून भरपाईबाबत निर्णय घेईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
