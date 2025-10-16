शेकापच्या राजेंद्र पाटीलवर गुन्हा दाखल
शेकापच्या राजेंद्र पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल
पनवेल, ता. १६ ः प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दिवंगत दि. बा. पाटील यांचे चिरंजीव अतुल दि. बा. पाटील यांच्यावर खालच्या पातळीत टीका केल्याबद्दल आणि बौद्ध समाजाचे प्रतिष्ठित व्यक्ती, सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक नामदेव गायकवाड गुरुजी यांना जातीवाचक शब्दांनी अपमानित केल्याबद्दल शेतकरी कामगार पक्षाचे (शेकाप) राजेंद्र पाटील यांच्यावर अखेर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ नुसार उलवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी संचालक असलेले राजेंद्र पाटील हे त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे नेहमीच चर्चेत राहिले आहेत. आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उद्घाटनानंतर राजेंद्र पाटील यांनी अतुल दि. बा. पाटील आणि एका वृत्तवाहिनीवरील मुलाखतीच्या संदर्भात नामदेव गायकवाड गुरुजींवर ‘लाचार होऊन अर्धा किलो मटणासाठी गेलेल्या...’ असे अपमानास्पद आणि जातीवाचक वक्तव्य सार्वजनिक ठिकाणी केले.
याप्रकरणी नामदेव गायकवाड (वय ८३) यांनी तक्रार दाखल केली. त्यानुसार, राजेंद्र पाटील यांच्यावर कलम ३(१) (आर) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भूमिपुत्रांनी या कारवाईवर समाधान व्यक्त केले असून, प्रशासनाने लवकरात लवकर कठोर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा गायकवाड गुरुजींनी व्यक्त केली आहे.
