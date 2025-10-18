महाराष्ट्र गतका संघाने दिल्लीत पटकावले ४ रजत आणि ६ कांस्यपदक
महाराष्ट्र संघाची राष्ट्रीय स्पर्धेत पदकांची लयलूट
कल्याण, ता. १८ (वार्ताहर) : नवव्या राष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्र संघाने चार रजत पदक आणि सहा कांस्यपदक पटकावले. या स्पर्धेमध्ये भारतातील २३ राज्यातील हजारहून अधिक खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता.
गतका फेडरेशन ऑफ इंडियाने दिल्लीमध्ये १० ते १२ ऑक्टोबरदरम्यान राष्ट्रीय स्पर्धांचे आयोजन केले होते. यामध्ये फरीसोटी मुलांच्या संघात निहार घनसोलकर (ठाणे जिल्हा), विनय गोसावी (पुणे शहर), मानस शेवाळे, मयंक चव्हाण यांना रजत पदक मिळाले. तर, सिंगल सोटी संघात (पुणे ग्रामीण) शुभ्रा चौधरी, मोक्षा गुंजाळ, श्रुती शेरकर, शर्वरी तारू हे कांस्यपदकाचे मानकरी ठरले. इंडिव्हिज्युअल सिंगल सोटीमध्ये काव्या शेळके (पुणे शहर), श्रावणी चौधरी (पुणे ग्रामीण), स्मित चौधरी आणि मानसी पवार यांनी या संघाचे व्यवस्थापक म्हणून काम पाहिले. अथर्व नलावडे, धीरज कोट, मंथन पवार, रवींद्र बनगया, श्रीधर कमले, कोमल शिंदे यांनी प्रशिक्षक पदाची जबाबदारी पार पाडली.
दिल्ली येथे नेतृत्व असोसिएशन ऑफ गतका, महाराष्ट्राचे सचिव प्राध्यापक आरती चौधरी यांनी या सर्व संघाचे अभिनंदन केले. व महाराष्ट्र संघासाठी पदक जिंकण्यास मुलांचे प्रोत्साहन वाढविले. असोसिएशन ऑफ गतका महाराष्ट्राचे अध्यक्ष संतोष चौधरी, उपाध्यक्ष अश्विनी महांगडे, खजिनदार ॲड. सायली जाधव आणि सर्व सभासदांनी संघाला शुभेच्छा दिल्या.
