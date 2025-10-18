– सोनं-चांदी खरेदीचा ट्रेण्ड बदलतोय!
सोने-चांदी खरेदीचा ट्रेंड बदलतोय!
दिवाळी आणि लग्नसराईची जोरदार तयारी
ठाणे, ता. १८ (बातमीदार) : दिवाळी आणि लग्नसराईचा हंगाम अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना, सोने-चांदीच्या किमतींनी उच्चांक गाठला आहे. दरम्यान, ग्राहकांच्या खरेदीच्या उत्साहात कोणतीही घट झालेली दिसत नाही. यंदा खरेदीमध्ये नव्या ट्रेंडला जास्त पसंती दिसून येत आहे. परंपरागत दागिन्यांऐवजी आता ग्राहकांचा कल सोन्याचे बार आणि नाणी यांकडे अधिक झुकताना दिसत आहे.
गेल्या काही आठवड्यांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे; तरीही लोक भविष्यातील दरवाढीची शक्यता लक्षात घेऊन गुंतवणुकीच्या दृष्टीने सोने खरेदीकडे वळत आहेत. विशेषतः मध्यमवर्गीय ग्राहक दागिन्यांपेक्षा गुंतवणूक या दृष्टिकोनातून सोन्याचे बार, नाणी आणि डिजिटल गोल्ड खरेदी करीत आहेत. त्याचप्रमाणे चांदीच्या दरातही चढ-उतार असून, सणासुदीच्या काळात लक्ष्मीपूजनासाठी चांदीच्या नाण्यांची, मूर्तींची आणि भेटवस्तूंची मागणी लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.
ग्राहकांचा खरेदीचा पॅटर्न बदलतोय
पूर्वी ग्राहक दागिने खरेदी करण्यावर भर देत होते. पण आता सोन्याचे बार, लक्ष्मी नाणी, चांदीची लक्ष्मी, गणेशमूर्ती यांची मागणी वाढली आहे. हे बदलते ट्रेंड आम्हीही ओळखले असून त्यानुसार नव्या प्रकारच्या वस्तू उपलब्ध केल्या आहेत, असे बालाजी ज्वेलर्सचे संचालक हर्षद हिंमत्मन यांनी सांगितले. बालाजी ज्वेलर्सने यंदा दिवाळीच्या निमित्ताने ग्राहकांसाठी लक्ष्मी फोटोफ्रेम, देवी-देवतांच्या मूर्ती, आधुनिक डिझाईनची चैन, बांगड्या, मंगळसूत्रं, हार आणि कडे अशा विविध प्रकारची आभूषणे उपलब्ध करून दिली आहेत. याव्यतिरिक्त ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी दिवाळी स्पेशल कूपन लकी ड्रॉचे आयोजनही करण्यात आले आहे.
लक्ष्मीपूजनसाठी जोर
लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सर्वात जास्त खरेदी होते. हर्षदजींच्या म्हणण्यानुसार, यावर्षी या दोन दिवसांत सोनं-चांदीच्या खरेदीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र यंदा १० टक्क्यांनी दरवाढ झाली तरी ग्राहक सोने, चांदी व प्लॅटिनम या वस्तूंमध्ये गुंतवणूक करीत असल्याचे बालाजी ज्वेलर्सचे संचालक हर्षद हिंमत्मन यांनी सांगितले.