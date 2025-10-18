डोंबिवली रेल्वे स्थानकात तुळया ठेवण्याची कामे पूर्ण
डोंबिवली रेल्वे स्थानकात तुळया ठेवण्याची कामे पूर्ण
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १८ ः डोंबिवली रेल्वे स्थानकातील फलाट क्रमांक एक ते पाच दरम्यान उभारण्यात येत असलेल्या पादचारी पुलाच्या महत्वपूर्ण टप्प्याचे काम बुधवारी (ता. १५) मध्यरात्रीच्या सुमारास पार पडले. रेल्वे प्रशासनाने विशेष मेगाब्लॉक घेत फलाट क्रमांक पाच आणि सहा मार्गिकेच्या दरम्यान आधार खांब उभारणी आणि त्यावर तुळया टाकण्याची कामे पूर्ण केली आहेत.
मध्य रेल्वे मार्गावरील डोंबिवली रेल्वे स्थानक सर्वाधिक वर्दळीचे ठिकाण आहे. या स्थानकातील वाढत्या गर्दीचा विचार करून रेल्वेने डोंबिवली स्थानकात मध्यभागी फलाट क्रमांक एक ते पाच एकाच मार्गिकेने जोडणारा पूल उभारणीचे काम गेल्या वर्षापासून सुरू केले आहे. गेल्या वर्षभरात या पुलाच्या कामातील फलाटावरील रेल्वे तिकीट आरक्षण केंद्र, मासिके विक्री, खाऊची दुकाने आणि इतर कार्यालये स्थलांतरित करण्यात आली. पावसाळ्यात पुलाचे कामे संथगतीने सुरू होते. परंतु, आता रेल्वेच्या कामांनी गती पकडली आहे.
बुधवारी डॉ. राथ रोड लगतचा फलाट क्रमांक सहा आणि पाचच्या दरम्यान पुलाच्या पायाचे उभे लोखंडी खांब बसविण्यात आले. त्यानंतर या खांबांना आधार देणाऱ्या नऊ लोखंडी जोडण्या बसविल्या. या आधार खांबांवर सहा लोखंडी तुळया बसविण्यात आल्या. फलाटावरील १२ मीटर परिसरात ही कामे करण्यात आली. या कामासाठी रेल्वेने कल्याणकडून सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या लोकल, लांब पल्ल्याच्या गाड्या जागोजागी थांबून ठेवल्या होत्या. काही लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना पर्यायी मार्गाने जाण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या.
तीन तासाचा विशेष मेगाब्लॉक
या तुळया उचलणे आणि त्यासाठी आवश्यक सामग्री मंगळवारी (ता. १४) डोंबिवली स्थानकात रेल्वेने आणून ठेवली होती. बुधवारी रात्री बारा वाजल्यानंतर सुमारे शंभरहून अधिक कामगार आणि अत्याधुनिक क्रेनच्या साहाय्याने फलाट क्रमांक पाच आणि सहाच्या दरम्यान पुलाचे लोखंडी आधार खांब आणि त्यावर तुळया ठेवण्याची आव्हानात्मक कामे करण्यात आली. तीन तासाचा विशेष रेल्वे मेगाब्लॉक असल्याने त्या अवधीत रेल्वेला ही कामे पूर्ण करायची होती.
गर्दीचे विभाजन होणार
या पुलामुळे फलाटावर जाणाऱ्या आणि फलाटावरून जिन्यावर येणाऱ्या गर्दीचे विभाजन होण्यास मदत होणार आहे. या नवीन पुलानंतर पंडित दिनदयाळ चौक ते रामनगर रेल्वे तिकीट खिडकी असाही एक नवीन पादचारी पूल रेल्वेकडून प्रस्तावित आहे. या पुलाच्या उभारणीनंतर ते काम हाती घेतले जाण्याची शक्यता रेल्वे अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.