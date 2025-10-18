राजिप आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कारांचे वितरण
राजिप आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कारांचे वितरण
तब्बल ९ वर्षांनी झाला ग्रामसेवकांचा सन्मान
अलिबाग, ता. १८ (वार्ताहर) ः रायगड जिल्हा परिषदेकडून देण्यात येणाऱ्या आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कारांचे वितरण शुक्रवारी ता.१७ कुरूळ येथील क्षात्रैक्य समाज हाॅलमध्ये करण्यात आले. तब्बल ९ वर्षांनी या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. या वेळी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे व आमदार महेंद्र दळवी यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. या पुरस्कार सोहळ्यात सुमारे १२५ ग्रामसेवकांचा सन्मान मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला.
यावेळी मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, ९ वर्षांनी या पुरस्कारांचे वितरण होत असल्याने प्रथम सर्व विजेत्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन. ग्रामपंचायत ही ग्रामीण भागाच्या विकासाचा पाया आहे. तर ग्रामसेवक म्हणजे ग्रामस्थांच्या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी, शासनाच्या योजना सामान्यांपर्यंत पोहचविण्याचा दुवा आहे. सध्या कार्यरत ग्रामसेवकांपैकी अनेक जणांकडे एकापेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींचा अतिरिक्त भार आहे. पण तरीदेखील हे ग्रामसेवक प्रामाणिकपणे आपले काम करीत आहेत. ज्यांना पुरस्कार मिळाला आहे, आता त्यांची जबाबदारी आणखी वाढली आहे. त्यामुळे सर्वांनीच आणखी जोमाने काम करा, असे आवाहन त्यांनी या वेळी केले. आमदार महेंद्र दळवी यांनी सांगितले की, ग्रामसेवक हे प्रशासन आणि सर्वसामान्य नागरिकांमधील एक महत्त्वाचा दुवा आहे. त्यामुळे त्यांचा योग्य तो सन्मान झालाच पाहिजे. तब्बल ९ वर्षांनंतर या पुरस्कारांचे वितरण दिवाळीच्या मुहूर्तावर होत असल्याने मी रायगड जिल्हा परिषद आणि पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन करतो.
या सोहळ्यात राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनतर्फे शिवशाहीर वैभव घरत यांना ग्रामविकास रत्न हा विशेष पुरस्कार देउन सन्मानित करण्यात आले. पुरस्कार सोहळ्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बडे, प्रकल्प संचालक प्रियदर्शनी मोरे, राजिप उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल तनपुरे ग्रामपंचायत विभाग, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जालिंदर पठारे सामान्य प्रशासन, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी ढवळे, ग्रामसेवक संघटनेचे अध्यक्ष पवार यांच्यासह पुरस्कार विजेते ग्रामसेवक व त्यांचे कुटुंबिय उपस्थित होते. तत्पूर्वी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते वाडगाव येथे वन विभागामार्फत आयोजित माझे वन उपक्रमांतर्गत वृक्षारोपण करण्यात आले.
