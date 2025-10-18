अन्यायग्रस्त मुलगी कुटुंबीयांकडे परत
पालघर, ता. १८ ः कातकरी समाजातील एका १४ वर्षांच्या अन्यायग्रस्त मुलीला श्रमजीवी संघटनेच्या अथक प्रयत्नानंतर पुनर्वसनगृहातून तिच्या कुटुंबीयांकडे सुपूर्द करण्यात आले. संघटनेच्या लढ्याला आणखीन एक यश आले.
जव्हार तालुक्यातील या मुलीची बालविवाहाकरिता विक्री करण्यात आली होती. श्रमजीवी संघटनेला ही माहिती समजताच पोलिसांच्या मदतीने तिची सुटका करण्यात आली; मात्र तिला पालकांच्या ताब्यात देणे आवश्यक असताना तिची रवानगी पुनर्वसनगृहात करण्यात आली होती. याविरोधात श्रमजीवी संघटनेने सलग दोन दिवस मौन मोर्चाच्या माध्यमातून महिला बालकल्याण समितीचे लक्ष वेधले आणि अखेर समितीने या मुलीला तिच्या कुटुंबीयांच्या स्वाधीन करण्याचे आदेश दिले.
बालविवाह व मानव तस्करीची बळी ठरलेल्या या मुलीला पालघर पोलिसांनी सहा संशयितांकडून मुक्त केले; मात्र महिला व बालकल्याण समितीने तिला कुटुंबाकडे परत करण्याऐवजी एका पुनर्वसनगृहात ठेवण्याचे सूचित केले होते. याला संघटनेने विरोध दर्शविला होता. पीडित मुलगी पालकांना परत मिळावी, या मागणीसाठी विवेक पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघटनेने आंदोलन केले. त्यानंतर दोन दिवसांच्या प्रयत्नांनंतर शनिवारी (ता. १८) सकाळी महिला व बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा अॅड. राजकन्या अडोळे यांनी आदेश देत पोलिसांना मुलगी तातडीने पालकांकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही मुलगी घरी परतली असून मुलीचा पालकांशी पुनर्मिलाप अत्यंत भावनिक क्षण होता. या वेळी पालघर तालुकाध्यक्ष उल्हास पाटील, सचिव हिना वनगा, तसेच इतर कार्यकर्ते आणि मुलीचे कुटुंबीय उपस्थित होते.
संघटनेच्या सदस्यांसाठी हा मोठा विजय असून वंचित समाजातील पालकांना आणि त्यांच्या मुलाबाबतच्या निर्णय प्रक्रियेत बचावाच्या परिस्थितीतही सक्रिय सहभागाचा आणि सन्मानाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी संघटना कार्यरत राहणार आहे, असे श्रमजीवी संघटनेचे सरचिटणीस विजय जाधव यांनी म्हटले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.