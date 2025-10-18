झोपडवासीयांच्या घरासाठी जागेच्या सर्वेक्षणाला सुरुवात
झोपडवासीयांच्या घरासाठी जागेच्या सर्वेक्षणाला सुरुवात
आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या प्रयत्नांना यश
तुर्भे, ता १८(बातमीदार) ः बेलापूर मतदारसंघातील झोपडवासीयांना स्वतःच्या घराचा हक्क मिळावा, या उद्दिष्टाने सुरू असलेल्या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले.आग्रोळी गाव, सीबीडी बेलापूर येथे झोपडवासीयांच्या जागेच्या सर्वेक्षणाच्या कामाला आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या प्रयत्नाने शुक्रवार (ता. १७) पासून सुरुवात करण्यात आली.
अनेक वर्षांपासून झोपडीत राहणाऱ्या नागरिकांच्या घरकुल स्वप्नाला प्रत्यक्ष आकार देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ही केवळ सर्वेक्षणाची प्रक्रिया नसून हजारो कुटुंबांच्या आशा आणि भविष्याचा नवा अध्याय आहे, असे आमदार मंदा म्हात्रे यांनी सांगितले. या सर्वेक्षणामुळे आग्रोळी गावासह परिसरातील नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. बालतूबाई नगर, टाटा नगर, पंचशील नगर, जय दुर्गा माता नगर आणि संभाजी नगर या भागांतील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या उपक्रमाला प्रतिसाद दिला. त्याच बरोबर सर्वेक्षणामध्ये पंचशील नगर १, पंचशील नगर २ मधून २६, बालतूबाई नगर ५९, टाटा नगर १९, दुर्गा माता नगर ११ असे एकूण १११ सर्वेक्षण अर्ज भरण्यात आले. या वेळी आमदार मंदा म्हात्रे यांच्यासमवेत बेलापूर गावातील समाजसेवक कुंदन म्हात्रे, जयराम पासवान, अजय पासवान, कैलास म्हात्रे, साईनाथ म्हात्रे आदी मान्यवर उपस्थित होते. झोपडवासीयांना स्वतःच्या मालकीचे, सुरक्षित आणि सन्मानाचे घर मिळवून देण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने प्रयत्न सुरू असल्याचे आमदार मंदा म्हात्रे यांनी नमूद केले. या प्रक्रियेत अनेक अडथळे आले, तरी झोपडवासीयांच्या पुनर्वसनाचा निर्धार आम्ही कायम ठेवला असे म्हात्रे यांनी सांगितले.
