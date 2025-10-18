फिरण्यासाठी आलेला पर्यटक बेपत्ता, माथेरान पोलिसांचा शोध सुरू
माथेरानमध्ये पर्यटक बेपत्ता; शोधकार्य सुरू
माथेरान, ता. १८ (बातमीदार) ः कर्नाटक बंगळूरमधून माथेरानच्या पर्यटनासाठी आलेले शानमुगा सुंदरम बालसुब्रमण्यम (वय ५८) हे पर्यटक बुधवारी (ता. १५) सकाळी सात वाजता माथेरानमधील वरांडा इन फॉरेस्ट (बार हाउस) या हॉटेलमधून पॉइंट पाहण्यासाठी बाहेर पडले आणि तेव्हापासून ते बेपत्ता आहेत.
हॉटेलच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये ते हॉटेलच्या परिसरातून बाहेर जाताना दिसत आहेत; मात्र रूमवर परत न आल्याचे लक्षात येताच हॉटेल व्यवस्थापनाने त्यांचा शोध घेतला. ते न सापडल्याने हॉटेल व्यवस्थापनाकडून गुरुवारी (ता. १६) माथेरान पोलिस ठाण्यात त्यांच्या बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. माथेरान पोलिसांनी समाजमाध्यमांवर माहिती प्रसारित करूनही अद्याप त्यांचा थांगपत्ता लागलेला नाही. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अनिल सोनोने यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक गणेश गिरी आणि ठाणे अंमलदार ए. ओ. राठोड अधिक तपास करीत आहेत.
