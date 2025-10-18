ऐन दिवाळीत पनवेलमध्ये कोंडी
ऐन दिवाळीत पनवेलमध्ये कोंडी
चक्क पोलिस व्हॅन अडकली; नागरिकांच्या गैरसोयीत वाढ
नवीन पनवेल, ता. १८ (वार्ताहर) ः दिवाळीच्या निमित्ताने पनवेल शहरातील वाहतूक व्यवस्थेची बिकट स्थिती पुन्हा एकदा समोर आली. शुक्रवारी (ता. १७) सायंकाळी शहरातील निमुळते रस्ते, बाजारपेठेतील गर्दी आणि बेशिस्त वाहनचालकांमुळे पनवेल शहराच्या प्रमुख मार्गांवर वाहतूक कोंडी झाल्याने नागरिकांची गंभीर गैरसोय झाली. विशेष म्हणजे काही ठिकाणी चक्क पोलिस बससुद्धा अडकल्याचे चित्र होते.
दिवाळीनिमित्त घराबाहेर निघालेल्या नागरिकांना शहरात विविध ठिकाणी वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. पनवेल रेल्वेस्थानक रोड, लाईन आळी, शिवाजी चौक परिसर, टपाल नाका, पटेल मोहल्ला, ठाणा नाका इत्यादी मार्गांवर गाड्या अर्धा-अर्धा तास अडकून राहिल्या. सिडको वसाहतीत वाहतूक कोंडी तुलनेने कमी होती, मात्र महापालिकेच्या हद्दीतील बाजारपेठेतील गर्दी आणि पार्किंगमुळे वाहनचालकांसह नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागला. पनवेल शहर वाहतूक शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक औदुंबर पाटील यांनी स्वतः रस्त्यावर उतरून वाहतूक पोलिसांसह प्रयत्न केले. परंतु काही ठिकाणी वाहनचालकांमधील वाद निर्माण झाल्याचेही दिसून आले. शहरातील निमुळते रस्ते, बाजारपेठेतील गर्दी आणि बेशिस्त वाहनचालक हे मुख्य कारण असल्याचे नागरिकांनी सांगितले. याशिवाय शहरातील लाइन आळीसारख्या निमुळत्या रस्त्यावर नेहमीच वाहतूक कोंडी होते. बेशिस्त वाहनचालक वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करीत असल्यानेही वाहतूक कोंडी होत आहे. या सर्वांकडे लक्ष देण्यासाठी महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे, वाहतूक पोलिस आणि वाहनचालकांचे प्रबोधन करणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
पोलिस बस अर्धा तास वाहतूक कोंडीत
ठाणा नाका येथे दिवाळीच्या गर्दीत पोलिस बससुद्धा वाहतूक कोंडीत अडकली होती. सुमारे १५ ते २० मिनिटे बस अडकून राहिली, ज्यामुळे नागरिकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. पनवेल शहर व परिसरात वाहतूक कोंडी होऊ नये, याकरिता उपाययोजना करून ठिकठिकाणी वाहतूक पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली असून, मी स्वतः रस्त्यावर उतरून वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी प्रयत्न करीत होतो, असे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक औदुंबर पाटील यांनी सांगितले.
