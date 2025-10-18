मशालीसह हजारो पणत्यांनी उजळणार वसईचा किल्ला
वसई, ता. १८ (बातमीदार) : ऐतिहासिक वसई किल्ला येथे दिवाळीनिमित्त उद्या (ता. १९) सायंकाळी सहा वाजता नरवीर चिमाजी आप्पा स्मारक येथे ‘दीपोत्सव’ साजरा केला जाणार आहे. किमान एक पणती व त्याला लागणारे तेल व वाती घेवून चिमाजी आप्पा स्मारकात जास्तीत जास्त नागरिकांनी व सामाजिक संस्थांनी हजर रहावे, आणि तालुक्यातील प्रत्येक गावांत ५०१ दिवे लावण्याचे आवाहन ‘आमची वसई’ सामाजिक संस्थेने केले आहे.
वसईकरांना मुक्त करण्यासाठी २१ हजार मराठे हुतात्मा झाले. आपल्या घरी दिवाळी-दसरा साजरी व्हावा, म्हणून त्यांनी स्वतःच्या कुटुंबाचा व जीवाचा त्याग केला. दिवाळीत एकीकडे संपूर्ण वसई-विरार शहर, घरे, दुकाने, मंदिर, चर्च, मॉल्स, रस्ते प्रकाशमान झाली आहेत, तर दुसरीकडे पराक्रमी मराठा सैन्याच्या शौर्याचा व बलिदानाचा साक्षीदार असलेला वसईचा किल्ला अंधारात राहू नये, यासाठी स्थानिक नागरिक व धर्मसभा वसई किल्ल्यातील नागेश महातीर्थ व श्री नागेश्वर मंदिर परिसरात दीपावली साजरी केली जाते.
मराठा सैन्य आणि भारतीय जवानांमुळे आपण आज दिवाळी आनंदात साजरी करीत आहोत. त्या पराक्रमी सैन्यास मानवंदना अर्पण करण्यासाठी ‘आमची वसई’ सामाजिक संस्थेकडून वसई किल्ल्यात दिपोत्सव साजरी करण्याचे ठरविले आहे. या वेळी पणत्या प्रज्वलित करून व रंगबेरंगी रांगोळ्या काढल्या जाणार आहेत, तर मशाल मिरवणूक, आकाशकंदील लावून नरवीर चिमाजी आप्पा स्मारक उजळवण्यात येणार आहे. किल्ल्याचे प्रवेशद्वार, तटबंदी, सागरी दरवाजा, सतीचा पार, ध्वजस्तंभ, हनुमान मंदिर व नागेश महातिर्थावरही पणत्या व तोरण लावून रांगोळी काढण्यात येणार आहे.
