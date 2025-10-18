डेटा सेंटर करणार वीजनिर्मिती
डेटा सेंटर करणार वीजनिर्मिती
प्रकल्पासाठी सरकारचा हिरवा कंदील; खर्चाचा भार हाेणार कमी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ ः सध्या मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रात डिजिटल डेटा सेंटरची झपाट्याने वाढ होत आहे. २४ तास सुरू राहत असलेल्या डेटा सेंटरना मोठ्या प्रमाणात विजेची गरज भासते. त्यामुळे त्यांना स्वतंत्र सौर, पवन, लघु जलविद्युत प्रकल्प उभारून वीजनिर्मिती करण्याबाबत राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे डेटा सेंटरचे विजेचे बिल कमी होऊ शकणार आहे.
डेटा सेंटरमुळे बहुतांश डिजिटल प्लॅटफाॅर्म, बँकिंग यंत्रणा, आयटी कंपन्यांचे काम चालते. त्यामुळे ही यंत्रणा सतत सुरू राहत असल्यामुळे डेटा प्रोसेसिंग, कुलिंग इत्यादींसाठी जास्त वीज लागत असल्याने त्यांची वार्षिक बिले कोट्यवधी रुपयांच्या घरात जातात. त्यामुळे अनेक कंपन्या डेटा सेंटर सुरू करण्याआधी वीजपुरवठा आणि त्याचा खर्च याबाबत विचार करतात. या पार्श्वभूमीवर त्यांना स्वत: वीज प्रकल्प उभारून विजेची गरज भागवता यावी, यासाठी राज्य सरकारने वीज प्रकल्प उभारणीला मंजुरी दिली आहे.
