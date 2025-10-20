मेट्रो स्थानकाच्या नावासमोर कार्पोरेट कंपन्यांची नावे
मेट्रो स्थानकाच्या नावासमोर काॅर्पोरेट कंपन्यांची नावे
भाजपचा लोकांच्या अस्मितेशी खेळ; काँग्रेसचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने गेली अनेक वर्षे धर्माचा, राष्ट्रीय अस्मितांचा व भोंगळ राष्ट्रवादाचा आपल्या सत्तेच्या राजकारणासाठी गैरवापर केला आहे. यांचे हिंदुत्व हे इतर धर्मीयांचा द्वेष करणारे असून, या तिरस्काराच्या तव्यावर सत्तेच्या भाकऱ्या थापल्या जात आहेत. भाजपने आपल्या देवी-देवतांच्या आणि महापुरुषांच्या नावाचा बाजार मांडून मेट्रो-३ च्या स्थानकांच्या नावासमोर खासगी कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या नावांचे लेबल लावले आहे. हा लोकांच्या अस्मितेशी खेळण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
भाजपचे हिंदुत्व आता कॉर्पोरेट झाले असून, पैशासाठी त्यांनी आपले देव, आराध्य दैवत व ज्यांनी देशासाठी मोठे योगदान दिले आहे, अशा महापुरुषांचा अपमान केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसचे आता कोटक-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस नामकरण केले आहे. सिद्धिविनायक मेट्रो स्थानकाचे आता आयसीआयसीआय लोम्बार्ड, महालक्ष्मीचे एचडीएफसी लाइफ, तर आचार्य अत्रे स्थानकाचे निप्पॉन एमएफ, असे नामकरण केले आहे. आपल्या अस्मितांशी चालवलेला हा खेळ संताप आणणारा असल्याचे सचिन सावंत यांनी गांधी भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
भारतीय जनता पक्ष, मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनी यावर खुलासा करावा. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव घेऊन राजकारण करणाऱ्यांना महाराजांच्या नावासमोर कोटक लावलेले चालते का, असा प्रश्न विचारून काँग्रेस पक्ष व महाराष्ट्रातील जनता हा अपमान कदापि सहन करणार नाही, असा इशारा सचिन सावंत यांनी दिला आहे. शेतकरी, मजूर, कामगार, महिला, बेरोजगारीचे प्रश्न असताना त्यापासून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी भाजप नामकरणाच्या नावाखाली अस्मितेचे राजकारण करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
