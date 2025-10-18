ट्रिपल सीट यु-टर्न घेताना दुचाकीचा भीषण अपघात
दुचाकी अपघातात तरुणाचा जागीच मृत्यू
उल्हासनगर, ता. १८ (वार्ताहर) ः उल्हासनगरजवळच्या शहाड-बिर्ला गेट रस्त्यावर शुक्रवारी (ता. १७) दुपारी झालेल्या दुचाकीच्या अपघातात तनिष चव्हाण (वय १८) याचा जागीच मृत्यू झाला असून त्याचे वडील आणि भाऊ गंभीर जखमी झाले आहेत. ट्रिपल सीट दुचाकीवरून प्रवास करणाऱ्या चव्हाण कुटुंबावर काळाने झडप घातली.
कल्याणचे रहिवासी असलेले किरण चव्हाण हे त्यांचे दोन मुलगे तनिष आणि पीयूष यांच्यासह दुचाकीवरून उल्हासनगरच्या दिशेने येत होते. बिर्ला गेट रस्त्यावर यू टर्न घेताना त्यांची दुचाकी मागून येणाऱ्या एका ट्रकच्या चाकाखाली आली. यात तनिष याचा जागीच मृत्यू झाला, तर वडील आणि भाऊ गंभीर जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेनंतर उल्हासनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. याप्रकरणी संबंधित ट्रकचालकाविरुद्ध निष्काळजीपणाने वाहन चालवल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वारंवार अपघात होणाऱ्या या यू टर्नजवळ योग्य संकेतचिन्हे व वाहतूक पोलिसांची नेमणूक करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.
